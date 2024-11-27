Alışverişlerde ek zorunluluk getirildi

Ekonomi

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından alışverişlerde limitler ve vergilerde değişiklik yaşanmıştı. Resmi Gazete'deki karara göre yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 oranında artış yapılmış, alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti.

VERGİLER YENİDEN DÜZENLENMİŞTİ

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmeye başlanmıştı.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da değişikliğe gidildi.

Buna göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararındaki 63'üncü maddenin 3'üncü fıkrasına "Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir" açıklaması eklendi.

Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

MALİYET YÜKSELECEK

Düzenlemeyle birlikte yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden sipariş edilen ürünün fiyatına ek olarak kargo masrafları da eklenecek ve 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

Örnek vermek gerekirse, yurt dışında faaliyet gösteren A sitesinden değeri 29 Euro olan kalem alındı. Kalemin Türkiye'ye gelmesi için kargo ücreti 2 Euro oldu. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 31 Euro olarak ibraz edileceği için 30 euroluk alışveriş limiti de aşıldığından gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek. Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti geçtiğimiz Ağustos ayında 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü.

TEMSİLCİ TAKİP EDECEK

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor.

Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.