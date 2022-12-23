Asgari ücrete yapılacak zam açıklandı! Fırsatçılar hemen harekete geçti - Son Dakika
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Asgari ücrete yapılacak zam açıklandı! Fırsatçılar hemen harekete geçti

23.12.2022 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasının ardından fırsatçılar harekete geçti. Marketlerde bazı etiketlerin değiştirildiğini gören vatandaşlar fiyatların son durumunu çekip sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, "Acil müdahale edilmeli" diyerek marketlerin zam oyununa isyan etti.

Dün milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gerek görüldüğü taktirde ara zam yapılabileceğini de belirtti. Asgari ücretin açıklanmasıyla tartışmalar başlarken fırsatçılar da hemen harekete geçip zam yağmuruna başladı.

VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

Zammın hemen sonrasında bazı marketlerin ürün etiketlerini değiştirdiği ortaya çıktı. Durumu ifşa eden sosyal medya kullanıcıları etiketlerdeki değişimleri paylaşıp isyan etti. Vatandaşlar, "Market zamlarına acil müdahale" diyerek konu hakkında onlarca yorum yaptı.

İşte o etiketlerden bazıları;

Yine aynı manzara! Asgari ücrete yapılan zam sonrası fırsatçılar hemen harekete geçti
Yine aynı manzara! Asgari ücrete yapılan zam sonrası fırsatçılar hemen harekete geçti
Yine aynı manzara! Asgari ücrete yapılan zam sonrası fırsatçılar hemen harekete geçti
Yine aynı manzara! Asgari ücrete yapılan zam sonrası fırsatçılar hemen harekete geçti
Yine aynı manzara! Asgari ücrete yapılan zam sonrası fırsatçılar hemen harekete geçti
YORUMLAR
500
Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yapılacak zam açıklandı! Fırsatçılar hemen harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılacak zam açıklandı! Fırsatçılar hemen harekete geçti - Son Dakika
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