Asgari ücrete yapılacak zam açıklandı! Fırsatçılar hemen harekete geçti

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Dün milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gerek görüldüğü taktirde ara zam yapılabileceğini de belirtti. Asgari ücretin açıklanmasıyla tartışmalar başlarken fırsatçılar da hemen harekete geçip zam yağmuruna başladı.

VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

Zammın hemen sonrasında bazı marketlerin ürün etiketlerini değiştirdiği ortaya çıktı. Durumu ifşa eden sosyal medya kullanıcıları etiketlerdeki değişimleri paylaşıp isyan etti. Vatandaşlar, "Market zamlarına acil müdahale" diyerek konu hakkında onlarca yorum yaptı.

İşte o etiketlerden bazıları;