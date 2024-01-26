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Zam beklentileri karşılanmayan emeklilere özel ayrıcalıklar geliyor - Son Dakika
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Zam beklentileri karşılanmayan emeklilere özel ayrıcalıklar geliyor

Artan enflasyon ve hayat pahalılığının karşısında yüzde 49,25 oranında zam alan ancak beklentileri istedikleri düzeyde olmayan emekliler için bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak.

26.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 14:40
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SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak zam beklentileri karşılanmayan emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulan bilgi notundan yapılan derlemeye göre, Emekliler Yılı kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

SOSYAL HAKLARI DAHA DA GENİŞLETİLECEK

2024 yılı boyunca emeklilere yönelik çalışmalar, projeler ve programlar tanıtılarak tek tek hayata geçirilecek ve bu projeler daha sonra da süreklilik arz edecek. Proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacak.

EMEKLİYE ÖZEL HİZMETLER

Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve taleplerine önem verilerek karar alma süreçlerine dahil edecek projeler gerçekleştirilecek. Emeklilerin tecrübelerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek.

AYRICALIK VE İNDİRİM İMKANI

Program kapsamında kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle protokoller yapılacak. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak. Emeklilere sunulacak sosyal aktivite imkanları kişilerin emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir şekilde sürdürmelerine katkı getirecek.

"EMEKLİ BULUŞMALARI" GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde "emekli buluşmaları" gerçekleştirilerek, emekliler arasında sosyal etkileşim ve sosyal bir ağ oluşturulması sağlanacak. Emekli buluşmalarına çalışma yaşamındaki gençlerin katılımı sağlanarak emeklilerin tecrübe aktarımlarında bulunmasına vesile olunacak.

EMEKLİLER DANIŞMAN OLABİLECEK

İşe yeni başlayanlar ile mesleki ve teknik alanlarda işbaşı eğitim gören kişilere yönelik emeklilerin danışman olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir emekli havuzu oluşturulacak ve bazı sektörlerde pilot uygulama başlatılacak. Farklı meslek grubundaki emeklilerin yaşam boyu kariyer anlayışı ile mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri dijital bir platform oluşturulacak. Bu platformdan meslek seçme aşamasında olan ve mesleğe yeni başlayan gençlerin yararlanması, emeklilerin deneyimlerini paylaşmasına imkan verilmesi hedefleniyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması için öğretmeye yönelik organizasyon ve programlar düzenlenecek. Gençlerin bu zanaatları yaşatabilmeleri için desteklenmesi de sağlanacak.

EK ZAMLA YÜZDE 49,25 ZAM ALDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, emekli zammı artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve bu oran 49,25'e yükselmişti.

Zam beklentileri karşılanmayan emeklilere özel ayrıcalıklar geliyor
YORUMLAR (30)
  • uğur aksakallı: çok teşekkür ederiz c.başkanımıza.Son zam güzel oldu emekli nefes aldı.42 yasında emekli olan 10.000 tl alıyorsa daha ne istiyor.Çalışmaya zaten devam ediyor herkes 10 bin tlde kaymaklı kadayıf oluyor.Yalanmı? Yanıtla 401 69
  • Ömer Özen: yıllarca calıştık alın terinden primimizi ödedik dindar insanlar merhametlidir dedik oy verdik güvendik turlu turlu oyunlara geldik toplumun en yoksulu olduk sadakaya kaldık şimdi gel oy ver birilerinin servetine setvet kattığını gözümuzle görmesek eyvallah Yanıtla 26 165
  • Cengiz Altıntaş: Bazı arkadaşların zoruna gidiyor nedense. Emekli olan zaten çalışıyor aldığı maaşın üstüne birde emekli maaşı alıyor. Şükredeceğine hala daha laf söylüyor. Etrafımdaki emeklilerin hepsi çalışıyor. Allah herkesin kalbini biliyor. Ben başka da birşey söylemiyorum. Yanıtla 137 16
  • Atalay k: Trol olmak ayrıcalık değildir. Bu ne rezil yorum, bu ne berbat mantık 59 36
  • İbrahim Osma: Emekli olupta çaışmak zorunda kalınca sende anlarsın. Kınadığın başına gelmeden ölmezmişssin. Ac insanlar mecburlar çalışmaya. 28 39
  • bayram ocak: Geçinemediği icin emekli oldugu halde çalışıyor olabilir mi? 22 24
  • Erol MARASLI: 12600 gün prim günüm var.33 yıl devlete prim ödedim.çalışırım veya çalışmam o benim kararım.ben sadaka degil ödediğim primlerin karşılığını istiyorum.Devlet beni neden emekli olduktan sonra çalışmam için zorluyor.Avrupanın emeklisi çalışıyormu 27 14
  • Meral Köroğlu: Emekli olan bi insan niye çalışır acaba veya niye çalışmak zorunda kalır rahatlık batıyoya ondan heralde az bi zeka 10 3
  • Yasin Zandolu: Emekli onca yıl çalışmış meklilikten sonra dinlenecegine çalışıyor hastada olsa can cekisecek kadar yaslida olsa çalışıyor neden emeklilik dediğin çalışmaz okadar çalışıp rahat edeyim ciye çırpınanlarhala çalışmak zorunda kalıyor Allah bu duruma dusurenlerin o duruma dusursun 7 2
  • Erol MARASLI: Sen şükredip aç kalmaya devam et.Begenmediğiniz bizi kıskanıyor dediğiniz elin gavuru dediğiniz şükretmesini bilmeyen ülkelerdeki emekliler emekli olduktan sonra insan gibi yaşıyor.Ben müslüman olarak hem şükretmek hemde insan gibi yaşamak istiyorum 6 2
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Emekli Zammı, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam beklentileri karşılanmayan emeklilere özel ayrıcalıklar geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zam beklentileri karşılanmayan emeklilere özel ayrıcalıklar geliyor - Son Dakika
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