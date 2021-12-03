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Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu - Son Dakika

Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu

03.12.2021 08:31
Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu

İstanbul Ticaret Odasınca, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve vatandaşı bilgilendirmek için geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte listeledi. Buna göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,67 ile sivri biber, en fazla azalan ürünün ise yüzde 25,66 ile kıvırcık salata oldu.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi. Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, fiyatı yüzde 28,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; konut harcamaları grubundan yüzde 25,73 ile tüp gaz, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 24,81 ile maç giriş bileti ücreti, diğer harcamalar grubundan yüzde 23,80 ile mahkeme ve avukatlık hizmet ücreti, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17,31 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,96 patlıcan ile ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 14,85 ile benzin olarak belirlendi.

KIVIRCIK SALATA 25.66 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata, yüzde 25,66 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18,08 ile limon, yüzde 15,45 ile pırasa, yüzde 14,99 ile ıspanak, yüzde 13,89 ayva ve yüzde 7,22 muz olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde)

Patates 13,37

Lahana 13,25

Taze fasulye 8,06

Mandalina 7,21

Yeşil soğan 5,46

Kıvırcık salata -25,66

Limon -18,08

Pırasa -15,45

Ispanak -14,99

Ayva -13,89

Muz -7,22

Mevsim dışı tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde)

Sivri biber 28,67

Patlıcan 15,96

Kabak 9,16

Domates -5,61

İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler Aylık değişim (yüzde)

Tüp gaz 25,73

Maç giriş bileti ücreti 24,81

Mahkeme ve avukatlık ücretleri 23,80

Porselen mutfak eşyası 17,31

Benzin 14,85

Toz şeker 14,29

Kesme şeker 12,83

Şehirlerarası otobüs bileti ücreti 12,16

Sıvı yağlar 11,69

Takım elbise 11,38

Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu

İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu - Son Dakika Ekonomi


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