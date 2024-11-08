Zeytin Üreticisi Zor Durumda - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Üreticisi Zor Durumda

Zeytin Üreticisi Zor Durumda

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, zeytin alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirtti.

08.11.2024 10:58
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, hasadı devam eden zeytin alım fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Ün, "Zeytin üreticisi zor durumda bu maliyetlerle ürettiğine pişman oluyor" dedi.

Denizli'de 17 bin ton zeytin üretiminin olduğunu ve zeytin üretimi bakımından Türkiye'nin 13. sırasında bulunduğunu ifade eden Milletvekili Sema Silkin Ün, hasadı devam eden zeytin alım fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sofralık ve yağlık zeytin üretimi için çiftçilerin bir yıl emek harcadığını ve masraf ettiğini hatırlatan Milletvekili Ün, yıllardır zeytin bahçelerinde emek veren, bu topraklara değer katan zeytin üreticilerinin ekonomik olarak zor durumda kaldığını öne sürdü. Yaşanan kuraklık nedeniyle sulanan bölgelerin dışında üretimi yapılan sofralık zeytinlerde istenilen tane büyüklüğünün meydana gelmediğini, dolasıyla üretilen zeytinlerin Denizli'de ve tüm Türkiye'de yağlığa ayrıldığını anlatan Milletvekili Ün, 'Yaşanan kuraklıktan dolayı zeytin sofralık olamadı. Ancak sulanabilen kısımlar sofralık olabildi. Zeytinin dane büyüklüğünde 1 kilograma giren 250 - 300 danelilere çok iyi fiyat verilmesi gerekiyor ve yağlık zeytinin de üretilmesinden pişman olmaması gerekiyor. Ürün çok ama ortada bu ürünü planlayacak bir sistem yok. Çiftçi yine kendi geleceğiyle baş başa" diye konuştu.

Üretim maliyeti ortada

Zeytinin bölgelere göre dalında 1 kilogram üretim maliyetinin 35-50 lira arasında olduğunu hatırlatan Milletvekili Ün, "Zeytin, yağlığa da gitse en düşük olan yerde 35 lira, en yüksek 50 lira maliyet vardır. Ortalama kilogram üzerinde zeytinin 45 lira maliyeti var. Zeytin üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, zeytin ağaçlarının geleceğinin korunması için adil bir fiyat politikası uygulanması gerekiyor. Üreticilerimizin desteklenmesi, yalnızca onların ekonomik refahı için değil, ülkemizin tarımsal üretim gücü ve zeytin kültürünün sürdürülebilirliği için de önemli. Çünkü zeytinin, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de de çokça ismi geçmektedir. Zeytin ve zeytinyağı insan sağlığı içinde çok önemlidir. Zeytin kahvaltı sofralarımızın vaz geçilmezidir. Zeytinyağı damak çatlatan lezzetlerimizin kahramanıdır. Zeytin ağacı ölmez bir ağaçtır. Ağacın kendisi de üreticisi de korunmayı ve kollanmayı hak eden iki önemli unsurdur. Bu olmazsa zeytin ağacının vazgeçtiği yerde hayat da biter" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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