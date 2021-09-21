Üye Girişi
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil - Son Dakika

Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil

21.09.2021 12:40

- Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı sebze ve meyve fiyatlarını İHA'ya değerlendirdi "Zincir marketlerin sebze hallerine girdi çıktıları çok olmuyor, bu marketler kendi fiyat...

- Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil

Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı sebze ve meyve fiyatlarını İHA'ya değerlendirdi

"Zincir marketlerin sebze hallerine girdi çıktıları çok olmuyor, bu marketler kendi fiyat artışlarını yukarıya çektiği zaman ister istemez günah keçisi biz sebze hallerindeki işletmeler seçiliyor"

"Ulusal marketlerin genel olarak kendi toplama alanları bulunuyor, bunlar üreticiden direk olarak kendileri alıyor, kendi depolarında paketlemeleri yapılıyor, şubelerine gönderiliyor"

ERZURUM - Erzurum Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Selami Bağaçlı, zincir marketlerdeki fahiş fiyatların hallerden kaynaklanmadığını söyledi. Marketlerin sattıkları ürünleri halden almadığını direk üretim merkezlerinden alıp kendi depolarına sevk edip şubelerinde sattığını belirtti.

Sebze hallerindeki işletmecilerin sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın sorumlu olmadığını dile getiren TÜMESKOM Genel Başkan Yardımcısı Selai Bağaçlı, günah keçisi olarak gösterilmek istemediklerini ve halkın gerçekleri bilmesi gerektiğini anlattı.

Erzurum Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı, Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı, son dönemlerde ülkemiz gündemine oturan sebze, meyve artışlarından dolayı, insanların doğal olarak halcileri eleştirdiğini dile getirerek "Eleştiri yapanlara özellikle şunu söylüyorum, ürünün öncelikli olarak üreticiden hallere nasıl geldiğidir. Elbette üreticinin de bir maliyeti söz konusu. Gübre fiyatları, üretilen malın fire vermesi gibi, sulamaların artması, mazot sarfiyatının artması, üreticinin tarladaki maliyetini ister istemez artırıyor. Üretimin pazarlamaya çıkması, paketlenmesi, sepetlere konulması, yüklenmesi, nakliyesi ile birlikte tüketiciyi ulaşmasında büyük bir maliyet söz konusu oluyor" diye konuştu.

Antalya'dan herhangi bir ürünü bedava olarak alınsa bile size Erzurum sebze haline gelinceye kadar o ürünün 1 lira 50 kuruş maliyeti olduğunu anlatan Bağaçlı, "Doğal olarak o bölgelerden 2 liraya alınan bir ürün burada 3 lira 50 kuruşa maliyeti olacak. Hallerin zaten kar marjı yüzde 8 ila yüzde 10 civarında, bu da o işletmenin emeğinin hakkıdır, üreticilerin feryat figan edip, bizim malımız tarlada 3 lira, markette 8 liraya satılıyor, buna katılmıyorum, Erzurum doğuda olduğu için batı illerinden gelen bir malın Erzurum'a uzaklığı bin 500 kilometre bu mesafeye gelecek har hangi bir ürün ile yerindeki bir pazarda satış maliyeti ve kalitesi de asla ve asla bir değildir" diye konuştu.

Bağaçlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir medya kuruluşu batıda gidip 2 liralık malı görüntüleyip haber yapıp da Erzurum'da neden aynı ürün 7 veya 8 liradan satışı yapılıyor demesinler, o ürün Erzurum'a değil de Antalya'nın herhangi bir ilçesine bile götürülse ürün imha olma durumuna geliyor ki nerede kaldı ki aynı ürün Erzurum'a kadar hangi iklim şartları ve hangi taşıma ile geldiğini siz düşünün. Buraya gelecek ürünün kalitesinin elbette iyi olması lazım ki o ürün tarladan yüklenip Erzurum'a veya doğu illerine gidebilsin.

Ben Doğu illerini temsilen şunu söyleyeyim doğu illerinde hallerde görevli işletmeler kışın eski 40 derecelerde herkes evlerinde sıcak yataklarında yatarken, bu mesleği yapan parasını ve canını riske ederek batı illerinden sağ salim bir malı buradaki tüketiciye nasıl ulaştırırım derdindeler. Üzülerek söyleyeyim ki insanımız bunun bilincinde değil, batıda 3 lira, burada neden 8 liraya satılıyor gibi sözler söyleniyor. Fiyat artışına birçok etken etki ediyor, nedir onlar, sebze halleri tıpkı arz talep meselesi ile çalışır, Türkiye olarak ihracatçı bir ülke olduğumuzdan arz ne kadar çok olunca talep te o kadar artış gösteriyor."

Ulusal marketler konusunda ise dikkat çeken bir ayrıntıyı vurgulayan Bağaçlı, "Zincir marketlerin sebze hallerine girdi çıktıları çok olmuyor, bu marketler kendi fiyat artışlarını yukarıya çektiği zaman ister istemez günah keçisi biz sebze hallerindeki işletmeler seçiliyor. Ulusal marketlerin genel olarak kendi toplama alanları bulunuyor, bunlar üreticiden direk olarak kendileri alıyor, kendi depolarında paketlemeleri yapılıyor, şubelerine gönderiliyor. Fiyat artışı olunca her aklına gelen halciler bu işi yapıp diyerek işin içinden çıkıyorlar. Halciler bu işin köprüsü konumundadır. Biz halciler olarak elbette maliyetlerin artışını istemiyoruz, fiyatlar artınca bizlerin satışlarında kesin olarak bir düşüş oluyor. Bu meslek öyle bir meslek ki sıcaktan, soğuktan, yağmurdan, kardan, rüzgardan etkilenen bir meslek grubu, vatandaşımıza gönül rahatlığı ile söylüyorum ki, halciler cefakar ve fedakar insanlardır. Bizler komisyoncu değiliz. Bunlar ticaret yapan esnaflardır. Fiyatlar yükselince canı sıkılan sebze hallerinin yolunu tutuyor, bizleri eleştiriyorlar" şeklinde konuştu.

(ŞG-AT-ÖK-E)

Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı 15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor 15:44 Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu 15:18 Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü 14:30 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:21 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu         
16:07
Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir         
15:46
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttı         
15:44
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü         
15:17
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak         
13:32
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi reddetti TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi reddetti         
10:54
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 16:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar 'hal'den değil - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement