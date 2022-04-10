Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek

10.04.2022 10:21

Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek 1829 yılında taş kömürünün bulunmasıyla emeğin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti...

Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek

ZONGULDAK - 1829 yılında taş kömürünün bulunmasıyla emeğin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.

Uzunmehmet'in 193 yıl önce taşkömürünü bulmasıyla yeraltındaki karaelmas yer üstüne çıkartılarak ülke ekonomisine katkı sağladı. Cumhuriyet tarihinin ilk vilayeti olan Zonguldak; bu güne kadar 5 bini aşkın maden şehidi verdi. Kömür üretimi için ocağa inen madenciler, yer altındaki zenginlikleri yer üstüne çıkartarak Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladı.

Elektrik üretiminin yanı sıra sanayi sektörünün ham maddesi olarak kullanılan taşkömürü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu ve redevans usulüyle sahaları kiralayan firmalar tarafından yer altından çıkartılıyor. Zonguldak; 1,5 milyar ton rezerve sahip olan taşkömürünün yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle, enerjinin başkenti olma unvanını sürdürüyor.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Fransızların işgal ettiği; halkın milli birlik ruhu karşısında 21 Haziran 1921 tarihinde şehri terk ettiği Zonguldak, 1 Nisan 1924'te Cumhuriyet'in ilanı sonrası ilk vilayet ilan edildi.

Doğalgazın karaya sevki için 150 kilometrelik boru hattı

Karadeniz'de keşfedilen milli gaz; denizden Filyos'a 150 kilometrelik boru hattı döşenecek. 2023'te kullanıma sunulması planlanan gazın karaya çıkartılması için getirtilen boruların montaj işlemleri ise sürüyor. 6 kuyunun ardından planlamada yer alan diğer dört kuyunun daha kazılmasıyla birlikte doğalgazın karaya çıkartılması işlemi devam edecek. Fatih Sondaj Gemisi ile yapılan sondajlar, Kanuni Sondaj Gemisi'yle devam ediyor. Filyos Limanı'ndan demir alan Yavuz Sondaj Gemisi'nin kuyu başı vanalarını bölgeye taşıyarak ana dağıtım haznesine bağlantısı sağlanacak.

3 Sondaj Gemisi, 3 Operasyon

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi üç sondaj gemisinin operasyonlarıyla karaya çıkartılacak. Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1 bölgesinde arama sondajı, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-5 kuyusunda kuyu tamamlama, Yavuz Sondaj Gemisi ise Türkali-2 kuyusunda kuyubaşı vanası yerleştirme ve kuyu tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi

Yüksek teknolojili üretimlere de ev sahipliği yapacak olan Filyos, çok yönlü ulaşım ağıyla da hem ticari hem de lojistik üs olacak. Yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan limanın yanı sıra Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesine ev sahipliği yapacak olan Zonguldak; Filyos'la birlikte Türkiye'nin kuzeye açılan kapısı olacak. Deniz, demiryolu, havalimanı ve karayollarının bölgenin yakınında bulunması ise en büyük avantaj olarak yer alıyor.

Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek

YORUMLAR
500
ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz' ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz' TEKNOSA VE ENERJİSA ENERJİ İŞ BİRLİĞİYLE ADANA'DA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ BAŞLADI TEKNOSA VE ENERJİSA ENERJİ İŞ BİRLİĞİYLE ADANA'DA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ BAŞLADI

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
10:11 Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı!
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement