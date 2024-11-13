Zonguldak'ta Konut Satışları %71 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Konut Satışları %71 Arttı

Zonguldak\'ta Konut Satışları %71 Arttı

Ekim 2024'te Zonguldak'ta 773 konut satılırken, bir önceki yıl bu rakam 452 idi.

13.11.2024 12:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ekim 2024 konut satış istatistiklerine göre, Zonguldak'ta konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre önemli bir artış gösterdi. Ekim 2024'te Zonguldak'ta toplam 773 konut satışı gerçekleşirken, bu sayı 2023 yılında 452 idi. Böylece konut satışlarında bir yılda yüzde 71 oranında bir artış kaydedildi.

Satış türlerine göre incelendiğinde, Ekim 2024'te Zonguldak'ta yapılan 773 konut satışının 139'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde ipotekli satış sayısı 36 olarak kaydedilmişti. Diğer satış türlerinde ise bu yıl 634 konut satıldı, 2023'te ise bu sayı 416 idi. Konutların ilk el ve ikinci el durumuna göre dağılımında, 2024 yılı Ekim ayında 325 konut ilk elden satılırken, 448 konut ikinci el olarak satıldı. Geçen yıl aynı ayda ilk el satışlar 156 iken, ikinci el satışlar 296 olarak gerçekleşmişti.

Veriler; Zonguldak'ta konut piyasasında hareketlilik yaşandığını ve konut talebinin geçen yıla göre arttığını gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Konut Satışları %71 Arttı - Son Dakika

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