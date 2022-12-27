Son Dakika Espor Haberleri

- 10:38 Vodafone FreeZone'dan gençlere 12 yılda 280 milyon lira yatırım
Vodafone, 2022'de FreeZone markasıyla gençlerin ilgi alanlarını desteklemeye devam etti.
- 27.12.2022 27 Ara 13:16 1'inci Lig'in en golcü stoperi Gökhan Gül, adım adım Süper Lig'e
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Gökhan Gül, savunma bölgesinde oynamasına rağmen kaydettiği 6 gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
- 26.12.2022 26 Ara 11:23 Türk Espor takımı Jakarta'da yarışacak
- Türk Espor takımı Jakarta'da yarışacak Dünyanın en büyük mobile turnuvalarından biri olan Mobile Legends Dünya Şampiyonası Jakarta'da başlayacak.
- 25.12.2022 25 Ara 11:02 Geleceğin e-sporcuları Adana'da kurulan salonda eğitilecek
Adana Gençlik Merkezi'nde kurulan salonda geleceğin e-sporcuları yetiştirilecek.
- 20.12.2022 20 Ara 09:21 Kartepe'de e-spor heyecanı
Kartepe Genç Akademi bünyesinde e-spor takımı kuruldu.
- 18.12.2022 18 Ara 14:23 İstanbul 2022 Global E-sports Games dünya finalleri sona erdi
2022 Global E-sports Games (Global E-spor Oyunları) dünya finalleri İstanbul'da tamamlandı.
- 17.12.2022 17 Ara 00:58 Bağcılar'da "Yönetim Sahada" programı başladı
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, "Yönetim Sahada" programı çerçevesinde sahaya indi.
- 16.12.2022 16 Ara 14:28 Bağcılar Belediyesi yöneticileri, "Yönetim Sahada" etkinliği kapsamında ilçe sakinlerine ulaşıyor
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, "Yönetim Sahada" etkinliğiyle ilçe sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaçları yerinde görüyor.
- 14.12.2022 14 Ara 15:07 Erzurum'a e-spor akademisi kazandırılıyor
Dijital çağın sporu olarak tanımlanan e-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapması ve antrenörler öncülüğünde eğitim alması amacıyla hazırlanan "Erzurum E-Spor Akademisi" güdümlü projesinde imzalar atıldı.
- 13.12.2022 13 Ara 14:11 Spor sektöründe geleceğin mesleklerinden biri de Web 3 Uzmanlığı olacak
Yapay zekanın, sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı,...
- 13.12.2022 13 Ara 13:11 Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor
Global Esports Games'te (GEG 2022) final mücadelelerine İstanbul ev sahipliği yapacak.
- 11.12.2022 11 Ara 14:42 Batman'ın 2 takımı tenis Türkiye finalinde yarışacak
2022 Tenis Türkiye Ligi finallerine erkeklerde Batman Gençlik Spor Kulübü, kızlarda ise Petrolspor Tenis kulübü katılım sağlayacak.
- 09.12.2022 09 Ara 17:42 Ödüllü e-spor turnuvasında başvurular uzatıldı
Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ve kısa sürede Türkiye genelinde en popüler oyunlarından Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı "Liseler Arası Online E-spor Turnuvası"na yoğun başvuru nedeniyle katılım tarihinde değişikliğe gidilerek, son başvuru...
- 09.12.2022 09 Ara 16:21 eMilli Takımın Dünya Kupası elemeleri kampı başladı
Türkiye'yi FIFA eNations Cup Avrupa ön elemelerinde temsil edecek olan eMilli Takımın kampı başladı.
- 03.12.2022 03 Ara 20:27 Endonezya'nın ev sahipliğinde 14. Dünya Espor Şampiyonası devam ediyor
Bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali adasında Dünya Espor Federasyonu (IESF) tarafından düzenlenen 14. Dünya Espor Şampiyonası devam ediyor.
- 02.12.2022 02 Ara 10:34 FIFA ESPOR TURNUVASI BTC LEAGUE'DE, 8 ESPOR TAKIMI MÜCADELEYE BAŞLADI
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile eşzamanlı gerçekleştirilen FIFA Futbol Ligi Be The Champion League (BTC League) karşılaşmaları, FIFA'nın en yeni versiyonu[D1] 2023 sürümüyle dün başladı.
- 25.11.2022 25 Kas 16:08 İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor
İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor Başakşehir Belediyesi'nin 2017 yılında yaktığı gençlik meşalesi İstanbul'un dört bir yanında yanıyor.
- 24.11.2022 24 Kas 17:14 Battalgazi'de ödüllü e-spor turnuvası
Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede ülke genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı "Liselerarası Online E-spor Turnuvası" düzenlenecek.
- 22.11.2022 22 Kas 14:24 Yılın e-spor turnuvası Intel Monsters Reloaded 2022'nin kazananı belli oldu!
Intel Monsters Reloaded 2022 turnuvası, dört aylık maratonun ardından büyük bir etkinlik ve nefes kesen maçlarla sona erdi.
- 20.11.2022 20 Kas 15:03 Pursaklar Belediyesinin düzenlediği e-spor turnuvası sona erdi
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, belediye tarafından ikincisi düzenlenen e-spor turnuvası sona erdi.
- 18.11.2022 18 Kas 16:18 E-Spor Gençlik Kupası müsabakaları başladı
Spor Gençlik Kupası müsabakaları başladı Başkentte düzenlenen liseler arası Teknomer E-Spor Gençlik Kupası birinci ön eleme müsabakası yapıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 02:46 Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin
Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.
- 16.11.2022 16 Kas 16:32 The Match Lab, AES Küresel Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı
Koreli şirket The Match Lab'ın, oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan e-spor eğitim teknolojisi, AES Küresel Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı.
- 16.11.2022 16 Kas 16:01 Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika verildi
Adana'da espor alanında kariyer yapmak isteyenlere yönelik düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kişi, sertifika almaya hak kazandı.
- 15.11.2022 15 Kas 14:46 BİLİM VE İNOVASYON FESTİVALİ 'TECH İZMİR' BAŞLADI
İZMİR Valiliği himayesinde, İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali (TECH İZMİR) başladı.
- 15.11.2022 15 Kas 14:30 İzmir'e 5G müjdesi
- İzmir'e 5G müjdesi İzmir Valisi; İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali'nde duyurdu İzmir'in 5G'de pilot il olması gündemde İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali (TECH İZMİR), İzmir Valiliği himayesinde ve Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde İzmir Arena'da düzenlendi.
- 15.11.2022 15 Kas 12:12 Sporcuların psikolojik gelişimine destek
Kocaeli'de e-spor branşında eğitim alan öğrencilere yönelik duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı.
- 14.11.2022 14 Kas 12:36 KILIÇDAROĞLU'NDAN SEYTİM'E VE SANAT EVİ'NE TAM NOT
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana'da, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) ile Seyhan Sanat Evi'ni ziyaret etti.
- 12.11.2022 12 Kas 10:24 Turkish Tastes markası ABD'de ortaklarıyla büyüyor
Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesinin ilk 4 yıllık aşaması, hedeflerine ulaşarak başarıyla sona erdi.
- 12.11.2022 12 Kas 10:17 Vali Köşger'den İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne davet
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bilişim, yazılım, teknoloji gibi alanlara meraklı gençler ile bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri, 15-16 Kasım'da yapılacak İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne (TECH İZMİR) davet etti.
- 07.11.2022 07 Kas 22:23 İzmir'e 50 futbol sahası yapılacak
İzmir'e, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 50 sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılacak.
- 07.11.2022 07 Kas 18:23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya ay-yıldızlı HADO Milli Takımı'nın
2021 Avrupa Şampiyonu HADO Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen 2022 Avrupa HADO Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırdı.
- 04.11.2022 04 Kas 18:36 Türkiye Rahat Nefes Aldı: "Çin Roketi Okyanusa Düştü"
ABD Uzay Komutanlığı'na göre Çin'e ait 23 tonluk Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu'na kontrolsüz düşüş gerçekleştirdi.
- 04.11.2022 04 Kas 11:29 Türk HADO Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Vialand Tema Park'ta hazırlandı
2021 Avrupa Şampiyonu Türk Milli HADO Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Vialand Tema Park ve Vialand Palace Otel ev sahipliğinde kampa girdi.
- 03.11.2022 03 Kas 12:52 BK Basketbol, yeni şampiyonluklar için Espor'a adım atıyor
Geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye erkek basketbol branşındaki yedinci Avrupa kupasını getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, faaliyetlerini espor alanına da taşıyor.
- 02.11.2022 02 Kas 10:53 Şehzadeler Belediyesi'nin 2023 hazırlık bütçesi kabul edildi
Şehzadeler Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin 2023 mali yılı hazırlık bütçesi İYİ Parti Grubu'nun çekimser kalması ile oy çokluğuyla 400 milyon TL olarak kabul edildi.
- 01.11.2022 01 Kas 18:41 Geleceğin sporu Hado nedir? Nasıl oynanır?
Artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO nedir ve nasıl oynanır? SDN editörü Samet Jankovic deneyimleyerek anlattı.
- 31.10.2022 31 Eki 20:59 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya
Ali Türkkan-Burak Erdener olimpiyatları ikinci sırada tamamladı Eren Üçlertoprağı: FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda başarılı sonuçlar elde ettik Bakan Kasapoğlu: Ali Türkkan - Burak Erdener ikilisini kutluyorum Mustafa AKIN / İSTANBUL, - FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda mücadele eden...
- 31.10.2022 31 Eki 17:37 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya
2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, gümüş madalya kazandı.
- 31.10.2022 31 Eki 15:18 Yay/ada Amfi Tiyatro'nun adını Balıkesirliler belirleyecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu ve Espor Turnuvaları ile Cumhuriyet konserlerine, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu.
- 19.10.2022 19 Eki 11:24 Ankara gündem haberleri | Ankara Büyükşehir Belediyesi dijital oyun severleri turnuvada bir araya getirecek
Ankara haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu ve Üniversite E-Spor Birliği Derneği ile "GÜEST Go E-Spor Turnuvası" düzenleyecek.
- 18.10.2022 18 Eki 11:21 Antalya spor: Antalya Büyükşehir Belediyesi 'FİFA 22 Cumhuriyet Turnuvası' düzenliyor
Antalya spor haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası" ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
- 18.10.2022 18 Eki 10:40 SPOR İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde: En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmek
İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde: En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmekVIDEO YOK"Geçen sezon istediğim gibi geçmedi""Digital Athletics, FIFA'ya önem veren bir kulüp, mutluyum""Dünya Kulüpler Kupası'nda güzel bir başarı elde etmek istiyoruz""FIFA 23, FIFA 22'den çok daha zor""İnşallah...
- 17.10.2022 17 Eki 16:10 SPOR Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacak
Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacakAteş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu: Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz"İlk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak"Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu: Bu işi daha da ileri götürmeyi...
- 13.10.2022 13 Eki 09:41 Profesyonel ses ve görüntü stüdyolarını gençler çok sevecek
Çalışmaların devam ettiği Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde, profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak.
- 12.10.2022 12 Eki 12:02 Kocaeli haber | Darıca'da yeni yıldızlar yetişiyor
Kocaeli haberine göre Kocaeli'de spora katkılarıyla dikkat çeken Darıca Belediyesi, milli takıma bir sporcu daha gönderdi.
- 12.10.2022 12 Eki 08:57 Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de fikstür çekimi yapıldı
Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
- 12.10.2022 12 Eki 00:59 Sultangazili sporculardan büyük başarı
Sultangazi Belediyesi spor kulübü öğrencileri, karate ve Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalyanın sahibi olmayı başararak ailelerini, antrenörlerini ve Sultangazilileri gururlandırdı.
- 11.10.2022 11 Eki 14:58 Sultangazi'deki sporcular şampiyonadan 16 madalyayla döndü
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen Karate ve Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası'nda Sultangazi belediyesi Spor Kulübü öğrencileri, 3 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.
- 11.10.2022 11 Eki 10:23 Kayseri haberleri: 'Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı
Kayseri gelişmesine göre AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival'de açılan 'Genç Talas' standı, yine yoğun ilgi gördü.