Son Dakika Espor Haberleri

13:16 1'inci Lig'in en golcü stoperi Gökhan Gül, adım adım Süper Lig'e Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Gökhan Gül, savunma bölgesinde oynamasına rağmen kaydettiği 6 gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

11:23 Türk Espor takımı Jakarta'da yarışacak - Türk Espor takımı Jakarta'da yarışacak Dünyanın en büyük mobile turnuvalarından biri olan Mobile Legends Dünya Şampiyonası Jakarta'da başlayacak.

00:58 Bağcılar'da "Yönetim Sahada" programı başladı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, "Yönetim Sahada" programı çerçevesinde sahaya indi.

14:28 Bağcılar Belediyesi yöneticileri, "Yönetim Sahada" etkinliği kapsamında ilçe sakinlerine ulaşıyor Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, "Yönetim Sahada" etkinliğiyle ilçe sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaçları yerinde görüyor.

15:07 Erzurum'a e-spor akademisi kazandırılıyor Dijital çağın sporu olarak tanımlanan e-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapması ve antrenörler öncülüğünde eğitim alması amacıyla hazırlanan "Erzurum E-Spor Akademisi" güdümlü projesinde imzalar atıldı.

14:11 Spor sektöründe geleceğin mesleklerinden biri de Web 3 Uzmanlığı olacak Yapay zekanın, sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı,...

13:11 Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor Global Esports Games'te (GEG 2022) final mücadelelerine İstanbul ev sahipliği yapacak.

14:42 Batman'ın 2 takımı tenis Türkiye finalinde yarışacak 2022 Tenis Türkiye Ligi finallerine erkeklerde Batman Gençlik Spor Kulübü, kızlarda ise Petrolspor Tenis kulübü katılım sağlayacak.

17:42 Ödüllü e-spor turnuvasında başvurular uzatıldı Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ve kısa sürede Türkiye genelinde en popüler oyunlarından Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı "Liseler Arası Online E-spor Turnuvası"na yoğun başvuru nedeniyle katılım tarihinde değişikliğe gidilerek, son başvuru...

16:21 eMilli Takımın Dünya Kupası elemeleri kampı başladı Türkiye'yi FIFA eNations Cup Avrupa ön elemelerinde temsil edecek olan eMilli Takımın kampı başladı.

20:27 Endonezya'nın ev sahipliğinde 14. Dünya Espor Şampiyonası devam ediyor Bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali adasında Dünya Espor Federasyonu (IESF) tarafından düzenlenen 14. Dünya Espor Şampiyonası devam ediyor.

10:34 FIFA ESPOR TURNUVASI BTC LEAGUE'DE, 8 ESPOR TAKIMI MÜCADELEYE BAŞLADI Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile eşzamanlı gerçekleştirilen FIFA Futbol Ligi Be The Champion League (BTC League) karşılaşmaları, FIFA'nın en yeni versiyonu[D1] 2023 sürümüyle dün başladı.

16:08 İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor Başakşehir Belediyesi'nin 2017 yılında yaktığı gençlik meşalesi İstanbul'un dört bir yanında yanıyor.

17:14 Battalgazi'de ödüllü e-spor turnuvası Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede ülke genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı "Liselerarası Online E-spor Turnuvası" düzenlenecek.

14:24 Yılın e-spor turnuvası Intel Monsters Reloaded 2022'nin kazananı belli oldu! Intel Monsters Reloaded 2022 turnuvası, dört aylık maratonun ardından büyük bir etkinlik ve nefes kesen maçlarla sona erdi.

16:18 E-Spor Gençlik Kupası müsabakaları başladı Spor Gençlik Kupası müsabakaları başladı Başkentte düzenlenen liseler arası Teknomer E-Spor Gençlik Kupası birinci ön eleme müsabakası yapıldı.

02:46 Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.

16:32 The Match Lab, AES Küresel Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı Koreli şirket The Match Lab'ın, oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan e-spor eğitim teknolojisi, AES Küresel Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı.

16:01 Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika verildi Adana'da espor alanında kariyer yapmak isteyenlere yönelik düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kişi, sertifika almaya hak kazandı.

14:46 BİLİM VE İNOVASYON FESTİVALİ 'TECH İZMİR' BAŞLADI İZMİR Valiliği himayesinde, İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali (TECH İZMİR) başladı.

14:30 İzmir'e 5G müjdesi - İzmir'e 5G müjdesi İzmir Valisi; İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali'nde duyurdu İzmir'in 5G'de pilot il olması gündemde İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali (TECH İZMİR), İzmir Valiliği himayesinde ve Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde İzmir Arena'da düzenlendi.

12:12 Sporcuların psikolojik gelişimine destek Kocaeli'de e-spor branşında eğitim alan öğrencilere yönelik duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı.

12:36 KILIÇDAROĞLU'NDAN SEYTİM'E VE SANAT EVİ'NE TAM NOT CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana'da, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) ile Seyhan Sanat Evi'ni ziyaret etti.

10:24 Turkish Tastes markası ABD'de ortaklarıyla büyüyor Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesinin ilk 4 yıllık aşaması, hedeflerine ulaşarak başarıyla sona erdi.

10:17 Vali Köşger'den İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne davet İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bilişim, yazılım, teknoloji gibi alanlara meraklı gençler ile bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri, 15-16 Kasım'da yapılacak İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne (TECH İZMİR) davet etti.

22:23 İzmir'e 50 futbol sahası yapılacak İzmir'e, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 50 sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılacak.

18:36 Türkiye Rahat Nefes Aldı: "Çin Roketi Okyanusa Düştü" ABD Uzay Komutanlığı'na göre Çin'e ait 23 tonluk Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu'na kontrolsüz düşüş gerçekleştirdi.

11:29 Türk HADO Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Vialand Tema Park'ta hazırlandı 2021 Avrupa Şampiyonu Türk Milli HADO Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Vialand Tema Park ve Vialand Palace Otel ev sahipliğinde kampa girdi.

12:52 BK Basketbol, yeni şampiyonluklar için Espor'a adım atıyor Geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye erkek basketbol branşındaki yedinci Avrupa kupasını getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, faaliyetlerini espor alanına da taşıyor.

10:53 Şehzadeler Belediyesi'nin 2023 hazırlık bütçesi kabul edildi Şehzadeler Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin 2023 mali yılı hazırlık bütçesi İYİ Parti Grubu'nun çekimser kalması ile oy çokluğuyla 400 milyon TL olarak kabul edildi.

18:41 Geleceğin sporu Hado nedir? Nasıl oynanır? Artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO nedir ve nasıl oynanır? SDN editörü Samet Jankovic deneyimleyerek anlattı.

20:59 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya Ali Türkkan-Burak Erdener olimpiyatları ikinci sırada tamamladı Eren Üçlertoprağı: FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda başarılı sonuçlar elde ettik Bakan Kasapoğlu: Ali Türkkan - Burak Erdener ikilisini kutluyorum Mustafa AKIN / İSTANBUL, - FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda mücadele eden...

17:37 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, gümüş madalya kazandı.

15:18 Yay/ada Amfi Tiyatro'nun adını Balıkesirliler belirleyecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu ve Espor Turnuvaları ile Cumhuriyet konserlerine, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu.

11:24 Ankara gündem haberleri | Ankara Büyükşehir Belediyesi dijital oyun severleri turnuvada bir araya getirecek Ankara haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu ve Üniversite E-Spor Birliği Derneği ile "GÜEST Go E-Spor Turnuvası" düzenleyecek.

11:21 Antalya spor: Antalya Büyükşehir Belediyesi 'FİFA 22 Cumhuriyet Turnuvası' düzenliyor Antalya spor haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası" ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

10:40 SPOR İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde: En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmek İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde: En büyük hedefim Dünya Kupası'na gitmekVIDEO YOK"Geçen sezon istediğim gibi geçmedi""Digital Athletics, FIFA'ya önem veren bir kulüp, mutluyum""Dünya Kulüpler Kupası'nda güzel bir başarı elde etmek istiyoruz""FIFA 23, FIFA 22'den çok daha zor""İnşallah...

16:10 SPOR Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacak Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacakAteş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu: Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz"İlk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak"Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu: Bu işi daha da ileri götürmeyi...

09:41 Profesyonel ses ve görüntü stüdyolarını gençler çok sevecek Çalışmaların devam ettiği Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde, profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak.

12:02 Kocaeli haber | Darıca'da yeni yıldızlar yetişiyor Kocaeli haberine göre Kocaeli'de spora katkılarıyla dikkat çeken Darıca Belediyesi, milli takıma bir sporcu daha gönderdi.

00:59 Sultangazili sporculardan büyük başarı Sultangazi Belediyesi spor kulübü öğrencileri, karate ve Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalyanın sahibi olmayı başararak ailelerini, antrenörlerini ve Sultangazilileri gururlandırdı.

14:58 Sultangazi'deki sporcular şampiyonadan 16 madalyayla döndü İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen Karate ve Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası'nda Sultangazi belediyesi Spor Kulübü öğrencileri, 3 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.