İstanbul Festivali Başladı

08.08.2025 09:29
1-17 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen festival, eğlence ve konserler sunuyor.

FOCUS İstanbul Etkinlik yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen, İstanbul Festivali'nde çocuk ve gençler için eğlence alanları, 3x3 basketbol turnuvaları, espor yarışmaları, lunapark, RopeLand, dikey rüzgar tüneli, yeme-içme ve marka deneyim alanları gün boyu ziyaretçileri ağırlıyor. Festival kapsamında her akşam iki konser düzenleniyor. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, "Tüm İstanbul'u kucaklayan bir festival. 17 gün süresince buradayız. Her gün saat 16.00'da kapılarımızı açıyoruz ve akşam konserlerine kadar bir yaşam alanı, bir festival alanı düşünün" dedi

1 Ağustos'ta Yenikapı etkinlik alanında başlayan İstanbul Festivali'nde katılımcılar 17 Ağustos tarihine kadar oyun, spor, eğlence, yeme- içme ve müzik gibi çeşitli etkinliklerden yararlanabilecek. Festival alanında çocuk ve gençlere yönelik eğlence alanlarının yanı sıra, FIBA standartlarında 3x3 basketbol turnuvaları, espor yarışmaları, lunapark, RopeLand, dikey rüzgar tüneli ile yeme-içme ve marka deneyim alanları yer alıyor. Her gün saat 16.00'da kapılarını açan festivalde her akşam iki konser düzenleniyor.

'TÜM İSTANBUL'U KUCAKLAYAN BİR FESTİVAL'

Etkinlik alanında her yaştan ziyaretçiye uygun aktiviteler olduğunu belirten Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, "İstanbul Festivali 1 Ağustos'ta kapılarını açtı. Tüm İstanbul'u kucaklayan bir festival. 17 gün süresince buradayız. Her gün saat 16.00'da kapılarımızı açıyoruz ve akşam konserlerine kadar bir yaşam alanı, bir festival alanı düşünün. Çocuklar için eğlence alanları, hem çocuklar hem gençler için 3x3 onaylı basketbol turnuvalarımız, gaming alanı, yarışmalar, oyun turnuvaları ve daha birçok etkinlik var. Alanda 100'e yakın marka bulunuyor. Her markanın da kendi içinde onlarca etkinliği var. Tüm İstanbulluları bekliyoruz. Keyifle geçirecekleri bir zaman olacak" dedi.

'HER GÜN İKİ KONSERİMİZ VAR'

Festival kapsamında her gün iki ayrı konser düzenlendiğini söyleyen Adıgüzel, "Akşamları her gün iki konserimiz var. Konserlerle birlikte güzel bir günü finalize etmiş oluyoruz. Etkinliğimize 1 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Her gün ortalama 50 bin kişi diyebilirim. Bazı günler bu sayı artabiliyor, elbette o günün konserine göre. Bazı günler biraz daha düşebiliyor ama genel olarak ortalamamız bu şekilde" ifadelerini kulandı.

'DÜNYA STARINI AĞIRLAYAN ÜLKEMİZ, TURUN EN BÜYÜK KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI'

Adıgüzel, "Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, İstanbul konserine özel hazırlıklar yaptı. Jennifer Lopez'e özel olarak hazırladığımız bu sahne, turun en büyük sahnesi. Buraya çok özel bir şov hazırlamışlardı. Bu da bizim için büyük bir gurur. İstanbul için de öyle, ülkemizi temsil etmek açısından da öyle. En nihayetinde dünya starını ağırlayan ülkemiz, turun en büyük konserine ev sahipliği yapmış oldu. Alan dopdolu ve capcanlı. Sahnemiz 72 metreye 36 metre. Dolayısıyla standart giriş bileti alan biri bile mükemmel bir deneyim yaşayacak. Alanın en sonunda, denize yakın ağaçların altında oturarak, püfür püfür esen bir İstanbul akşamında nefis bir gece geçirecekler diyebilirim" diye konuştu.

'HERKESİ İSTANBUL FESTİVALİ'NE BEKLİYORUZ'

Festivalin her yaştan katılımcıya hitap ettiğini belirten Adıgüzel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesi İstanbul Festivali'ne bekliyoruz. Erişilebilir fiyat politikamız kapsamında giriş biletlerimiz 500 TL'den başlıyor. Tüm takvimi web sitemizden takip edebilirler. 7'den 77'ye herkese kucak açan İstanbul Festivali'ne bu vesileyle herkesi davet ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz."

Kaynak: DHA

