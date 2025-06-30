BtcTurk GameFest\'te Unutulmaz Espor Deneyimi

BÜYÜK ödül havuzlu espor ve oyun festivali BtcTurk GameFest, 27-28-29 Haziran tarihlerinde ESA Esports Arena'da oyunseverlerle buluştu. 8.000.000 TL ödül havuzu ve 500.000 TL seyirci ödülleri ile toplamda 8.500.000 TL'lik bütçesiyle bugüne kadar Türkiye'de düzenlenen en büyük nakit ödüllü turnuvalardan biri olan organizasyon, espor severlere unutulmaz bir deneyim sundu. VALORANT Büyük Finali, Avrupa'dan davetli olan espor takımları Gentle Mates ve NAVI (Natus Vincere) arasında oynandı. Büyük finali Rakibini 3-1 skorla yenen Gentle Mates takımı kazandı. BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, "Farklı kategorilerde ödüllerimiz vardı; sadece takımlar değil, izleyiciler için de ödüllerimiz oldu. Bu organizasyon temel olarak bir e-spor etkinliği olsa da Cosplay yarışmalarıyla renk kattık. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ödül havuzuna sahip e-spor organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gelecek yıl bu çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

12'nci yılını kutlayan Bitcoin alım satım platformu BtcTurk'ün düzenlediği VALORANT, Counter-Strike 2, MLBB, eFootball, PUBG Mobile ve Wild Rift turnuvalarında sona yaklaşılmış durumda. ESA Arena'da offline olarak gerçekleştildi. CS2 Büyük Finali, VALORANT Yarı Finalleri ve VALORANT Büyük Finali, izleyiciler eşliğinde sahnede oynandı. Ayrıca VALORANT turnuvası, uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en değerli takımlarının yanı sıra Avrupa espor sahnesinin önde gelen takımlarından NAVI (Natus Vincere) ve Gentle Mates, finalde davetli takım statüsüyle bu özel turnuvada yer aldı. VALORANT Büyük Finali, Avrupa'dan davetli olan espor takımları Gentle Mates ve NAVI (Natus Vincere) arasında oynandı. Büyük finali Rakibini 3-1 skorla yenen Gentle Mates takımı kazandı.

Önceki şampiyonlar sahnede:

MLBB, eFootball, PUBG Mobile ve Wild Rift turnuvalarında çevrimiçi olarak şampiyon olan takımlar, kupalarını ve ödüllerini offline sahnede aldı. Espor dünyasının tüm renkleri, üç gün boyunca ESA Arena'da bir araya geldi.

Ziyaretçilere sürprizler ve etkinlikler:

Etkinlik boyunca arenaya gelen ziyaretçileri birçok sürpriz ve ödül yer aldı:

Şanslı Koltuk gibi interaktif içeriklerle anlık hediyeler

Kapı açılışında gelen ilk 50 kişiye özel çekiliş (espor koltuğu, klavye, mouse vb. ödüller)

Oyun aktivasyon standlarında günün galibi olanlara sürpriz hediyeler

Cosplay yarışmaları, influencer buluşmaları, photobooth alanı ve daha fazlası

Ayrıca etkinlik alanında takımların stantları, BtcTurk tanıtım alanı ve oyun severlere yönelik pek çok farklı deneyim alanı yer aldı.

'DÜNYACA ÜNLÜ YARIŞMACILAR VE INFLUENCER'LAR ETKINLIĞİMİZE KATILDI'

BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, "Bugün bizim için en renkli günlerden biri oldu. Bugün Cosplay yarışmamız var. Etkinliğimiz üç gündür devam ediyor; ilk gün CSL finalleri, dün Valorant yarı finalleri vardı. Bugün ise Valorant finalleriyle organizasyonumuzu tamamlıyoruz. Çok sayıda takım ve e-spor gönüllüsü burada bizimleydi. Ayrıca yayınlarımız sayesinde dışarıdan da pek çok kişi turnuvayı takip etti. Dünyaca ünlü yarışmacılar ve influencer'lar da etkinliğimize katılarak bize destek oldular. Böylece hem e-spor kitlesiyle dolu dolu bir etkinlik gerçekleştirdik hem de bu dünyaya uzak olanlara e-sporu tanıtan bir iş yapmış olduk. Bugün ödüllerimizi de sahiplerine teslim ettik. Farklı kategorilerde ödüllerimiz vardı; sadece takımlar değil, izleyiciler için de ödüllerimiz oldu. Bu organizasyon temel olarak bir e-spor etkinliği olsa da Cosplay yarışmalarıyla renk kattık. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ödül havuzuna sahip e-spor organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gelecek yıl bu çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

'ORGANIZASYONUMUZ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖREN BİR E-SPOR ETKİNLİĞİ OLDU'

Özbek, "Cosplay yarışmacıları, kendilerini hangi oyun karakterleriyle özdeşleştiriyorlarsa o kostümleri seçip tüm aksesuarları ve makyajlarıyla bugün burada bizimle oldular. Harley Quinn'den Jinx'e kadar pek çok farklı karakteri burada görmek mümkün. Onlar da ödüllerini aldılar. Cosplay, bu dünyanın en renkli tarafını temsil ediyor diyebiliriz. Ayrıca çeşitli oyun ekipmanlarından skaterlara, kulaklıklardan para ödüllerine kadar pek çok farklı hediye ile ödül havuzumuzu zenginleştirdik. Finalde bir Türk takımını görmek çok isterdik, bu sefer olmadı. Ama organizasyonumuz yine de dünya çapında ilgi gören bir e-spor etkinliği oldu. Seneye inşallah finalde bir Türk takımını izleme şansı buluruz" diye konuştu.

'E-SPORSEVERLER VE OYUN KÜLTÜRÜNE İLGİ DUYANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

Etkinliğe katılanlardan Yayıncı Cenk Erşahin, "Etkinlik gerçekten çok keyifli. Organizasyonun son derece özenli ve tatlı bir şekilde planlandığını söyleyebilirim. Burada hem takipçilerimizle hem etkinliğe gelen diğer katılımcılarla bir arada olmak, tanışmak ve sohbet etmek benim için ayrıca çok değerli. Bunun yanında buradaki çeşitli deneyim alanlarını hep birlikte keşfetmek de ayrı bir keyif katıyor. Şu an için her şeyin heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bence tüm cosplay kostümleri son derece şık ve ortama büyük bir renk katıyor. Özellikle final aşamalarında birçok farklı oyuna ve karaktere hitap eden kostümleri görmek bu etkinliği daha da özel kılıyor. Burada cosplay katılımcılarıyla birebir challenge yaptık, ayrıca çeşitli yarışmalara da katıldık. Bir yandan maçları izleyip heyecanını yaşarken, diğer yandan maç aralarında farklı aktivitelerle vakit geçiriyoruz. BTC Türk Fest'in Türkiye'de böyle bir organizasyon düzenlemesi gerçekten çok değerli. Bu tarz etkinlikler hem kulüpler hem e-sporseverler hem de genel olarak online oyun kültürüne ilgi duyan herkes için önemli bir adım. Ben bu tarz organizasyonların devam etmesinden yanayım. Çünkü birlik ve beraberliği artırıyor, insanları bir araya getiriyor. Bu da bence çok kıymetli" dedi.

'ÇOCUĞUNUZ İLERDE BELKİ DE İYİ BİR E-SPORCU OLABİLİR'

Hype adıyla bilinen ünlü Yayıncı Çağrı Ergün, "Etkinlik gerçekten çok güzel olmuş. Ortamı da beğendim; arkadaşlar da burayı doldurmuş, oldukça keyifli bir atmosfer var. Hemen arka tarafta fotoğraf çekimi yaptık, izleyicilerimizle bir araya gelip sohbet etme fırsatı da bulduk. Zaten bu tarz etkinlikler, insanları buluşturmak ve kaynaştırmak için çok güzel bir fırsat oluyor. Türkiye'de bu tür organizasyonların daha fazla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençler burada oyun oynadıkları insanlarla tanışma imkanı buluyor. Yeni neslin dinamizmi biraz da bu dünyada şekilleniyor. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerin artması, gençlerin sosyalleşmesi açısından da oldukça değerli" ifadelerini kullandı.

Kaisa karakterini canlandıran Cosplay Influencerı Ceylin "Bugün bir oyun karakterine büründüm, Kayısı adında bir karakter oldum. Oldukça heyecanlıyım çünkü bu benim ilk jüri deneyimim olacak. Uzun zamandır cosplay yapıyorum; hatta bu işe 9-10 yaşlarımda başladım diyebilirim. Jüri koltuğunda olmak gerçekten çok farklı ve heyecan verici bir his. Umarım her şey güzel geçer. Katılımcılar ise beklediğimin çok üzerinde performans sergiliyor. Küçük yaşlardaki cosplayerlar bile olağanüstü kostümler ve sunumlar ortaya koydu. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Hepsi müthiş görünüyor, o yüzden seçim yapmakta oldukça zorlanacağım gibi duruyor" dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK EMEK HARCANMIŞ'

Harley Quinn'I canlandıran Almila ise "Gerçekten çok başarılı kostümler var; açıkçası beklediğimden de iyi performanslarla karşılaştım. Nasıl seçim yapacağımızı biz bile bilmiyoruz, o kadar heyecanlıyız ki katılımcılar kadar biz de bu heyecanı yaşıyoruz. Ödüller de oldukça güzel, bu yüzden yarışmaya özenerek hazırlanmış kostümlerin geldiğini düşünüyorum. Şimdi hepsini inceleyeceğiz, aklımızda bazı favoriler var, onları puanlayarak bir sonuca varacağız. Gerçekten çok emek harcanmış, her bir kostümün üzerinde büyük bir çaba olduğu çok belli" diye konuştu.