Doğu Anadolu'nun İlk E-Spor Akademisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Doğu Anadolu'nun İlk E-Spor Akademisi Açıldı

Doğu Anadolu\'nun İlk E-Spor Akademisi Açıldı
12.08.2025 15:59  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek Espor Akademisi ile Meslek Edindirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek Espor Akademisi ile Meslek Edindirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu'nun ilk ve tek E-Spor Akademisini, diğer yandan Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'ni hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çağımız; bilgi, teknoloji ve iletişim çağı. Özellikle gençlerimizin dünyasında dijital oyunlar, e-spor turnuvaları ve teknoloji tabanlı beceriler artık önemli bir yer tutuyor. Bizler, Yakutiye Belediyesi olarak bu gerçeğin farkındayız. İşte bu yüzden, E-Spor Akademi'mizde gençlerimiz hem profesyonel oyunculuk eğitimi alacak hem de takım ruhu, strateji geliştirme ve teknoloji okuryazarlığı gibi beceriler kazanacak. Burada, oyun sadece eğlence değil; disiplin, azim ve başarıya giden bir yol olacak" dedi.

Desteği olanlara teşekkür ederiz

Başkan Uçar, ayrıca açılışını gerçekleştirdikleri meslek edindirme merkezinin, kadınlar için meslek kazanmak isteyenler ve mesleğini geliştirmek isteyenlere hizmet vereceği ifade ederek, "Gençlerimizin dijital dünyada, vatandaşlarımızın ise meslek ve üretim alanlarında en güçlü şekilde yer almasını sağlamak. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın; gençlere, gençlik faaliyetlerine, meslek edinmeye ve üretime verdiği önemi hepimiz biliyor ve onun öncülüğünde bu adımları atıyoruz. Yakutiye'mizi sadece Doğu Anadolu'nun değil, Türkiye'nin öncü belediyelerinden biri yapmak için tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan başta Valiliği'mize, en önemli paydaşlarımızdan biri olan Büyükşehir Belediyemize ve tüm kamu kurum-kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"En donanımlı ve son teknolojiyi kullanan akademi"

Belediye bünyesinde kurdukları Saltuklu Power isimli Espor takımının kısa sürede ülke çapında sesini duyurmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Uçar açıklamasını şöyle sürdürdü; "Espor Merkezi'mizde gençlerimiz; diyetisyen, fizyoterapist, psikolojik danışman ve lisanslı oyun koçlarımızla profesyonel bir şekilde akademimizden yararlanmış olacaklardır. Espor Merkezi'miz; şu anda Türkiye'de en donanımlı ve son teknolojiyi kullanan akademi hüviyetindedir. Bu nedenle bu donanımı yerinde gören Türkiye Espor Federasyon'u (TESFED) Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 38 kişilik temmuz ayı antrenörlük eğitimini Espor akademimizde düzenleyerek sertifikalarını gençlerimize vermişlerdir."

Açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve diğer davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yakutiye Belediyesi, Doğu Anadolu, Yakutiye, erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğu Anadolu'nun İlk E-Spor Akademisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:06:28. #7.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'nun İlk E-Spor Akademisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.