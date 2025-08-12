Doğu Anadolu\'nun İlk E-Spor Akademisi Açıldı

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek Espor Akademisi ile Meslek Edindirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu'nun ilk ve tek E-Spor Akademisini, diğer yandan Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'ni hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çağımız; bilgi, teknoloji ve iletişim çağı. Özellikle gençlerimizin dünyasında dijital oyunlar, e-spor turnuvaları ve teknoloji tabanlı beceriler artık önemli bir yer tutuyor. Bizler, Yakutiye Belediyesi olarak bu gerçeğin farkındayız. İşte bu yüzden, E-Spor Akademi'mizde gençlerimiz hem profesyonel oyunculuk eğitimi alacak hem de takım ruhu, strateji geliştirme ve teknoloji okuryazarlığı gibi beceriler kazanacak. Burada, oyun sadece eğlence değil; disiplin, azim ve başarıya giden bir yol olacak" dedi.

Desteği olanlara teşekkür ederiz

Başkan Uçar, ayrıca açılışını gerçekleştirdikleri meslek edindirme merkezinin, kadınlar için meslek kazanmak isteyenler ve mesleğini geliştirmek isteyenlere hizmet vereceği ifade ederek, "Gençlerimizin dijital dünyada, vatandaşlarımızın ise meslek ve üretim alanlarında en güçlü şekilde yer almasını sağlamak. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın; gençlere, gençlik faaliyetlerine, meslek edinmeye ve üretime verdiği önemi hepimiz biliyor ve onun öncülüğünde bu adımları atıyoruz. Yakutiye'mizi sadece Doğu Anadolu'nun değil, Türkiye'nin öncü belediyelerinden biri yapmak için tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan başta Valiliği'mize, en önemli paydaşlarımızdan biri olan Büyükşehir Belediyemize ve tüm kamu kurum-kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"En donanımlı ve son teknolojiyi kullanan akademi"

Belediye bünyesinde kurdukları Saltuklu Power isimli Espor takımının kısa sürede ülke çapında sesini duyurmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Uçar açıklamasını şöyle sürdürdü; "Espor Merkezi'mizde gençlerimiz; diyetisyen, fizyoterapist, psikolojik danışman ve lisanslı oyun koçlarımızla profesyonel bir şekilde akademimizden yararlanmış olacaklardır. Espor Merkezi'miz; şu anda Türkiye'de en donanımlı ve son teknolojiyi kullanan akademi hüviyetindedir. Bu nedenle bu donanımı yerinde gören Türkiye Espor Federasyon'u (TESFED) Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 38 kişilik temmuz ayı antrenörlük eğitimini Espor akademimizde düzenleyerek sertifikalarını gençlerimize vermişlerdir."

Açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve diğer davetliler katıldı. - ERZURUM