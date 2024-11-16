Fire Flux, 2024 Dünya Espor Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Fire Flux, 2024 Dünya Espor Şampiyonu Oldu

Fire Flux, 2024 Dünya Espor Şampiyonu Oldu

Fire Flux Esports, Riyad'da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası'nda zorlu mücadeleler sonrası dünya şampiyonu olarak 1.4 milyon TL ödül kazandı. Takım, Türkiye'yi tek milli takım olarak temsil etti ve bu başarıyla tarihe geçti.

16.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:00
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Fire Flux 2024 dünya espor şampiyonu

İSTANBUL, FİRE Flux Esports, Riyad'da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye'yi gururlandıran bu büyük zaferle birlikte 1.4 milyon TL'lik ödülün de sahibi oldu.

Türkiye'nin önde gelen espor kulüplerinden Fire Flux Esport, tecrübeli mobil oyuncu kadrosuyla zaferlerine devam ediyor. Fire Flux, Riyad'da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası'nda, 16 ülke arasında milli takım olarak seçilen tek takım olarak Türkiye'yi temsil etti. PUBG Mobile'ın farklı haritalarında zorlu mücadeleler veren Fire Flux, turnuvayı zirvede tamamlayarak 1.4 milyon TL (40 bin dolar) değerindeki ödülün sahibi oldu.

Daha önce iki kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Fire Flux, dünya şampiyonu olan ilk Türk PUBG Mobile takımı olarak da tarihe geçti.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada Türkiye ile birlikte geçen sezonun şampiyonu Kırgızistan, Brezilya, Ukrayna, Fransa, Moğolistan, Ürdün, Pakistan, Myanmar, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Fas ve Şili gibi ülkeler yer aldı.

PUBG Mobile'ın Sanhok, Erangel ve Miramar haritalarında gerçekleşen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası'nda Fire Flux, toplam 213 puan toplayarak şampiyonluğu göğüsledi.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu Fire Flux'tan

Karşılaşmaların sonunda üstün çaba ve başarılarıyla öne çıkan ligin en değerli oyuncusu (MVP), milli takım olarak Türkiye'yi temsil eden Fire Flux'tan seçildi. Takımın sevilen oyuncusu Taha "Soulless" Avşar, bu prestijli "MVP" unvanını kazanarak turnuvaya damgasını vurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fire Flux, 2024 Dünya Espor Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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