İşverenler İngilizce Yeterliliğini Değerli Buluyor

(İSTANBUL) - İşveren araştırmaları, İngilizce yeterliliğinin işe girişten kurum içi gelişime kadar daha sistemli biçimde değerlendirildiğini gösteriyor. Küresel kariyer hedefleyen çalışanların, dili gerçek iş senaryolarında kullanabilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor.

Küresel şirketlerin işe alım, eğitim ve terfi kararlarında, uluslararası iletişimin ortak dili olan İngilizce'nin önemi giderek artıyor. Kurumlar, bu beceriyi, seviye beyanından çok, standart değerlendirmeler ve iş temelli iletişim performansıyla ölçmeye yönelirken, İngilizce'yi bilmek kadar toplantı, sunum ve müzakerede kullanabilmek de belirleyici hale geliyor.

Cowboy English Kurucusu Samuel Vegares, dil bilmenin, profesyonel hayatta gerçek iletişimin başlangıç noktası olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bir çalışanın toplantıda görüşünü açıklaması, sunum sırasında soruları yanıtlaması, müzakerede karşı tarafı doğru anlaması ve farklı ülkelerden ekip arkadaşlarıyla ortak karar üretebilmesi gerekiyor. Bu beceriler de ortak dil olan İngilizce'nin doğru kullanılmasını şart koşuyor. Bu doğrultuda, İngilizce eğitimlerinin, öğrencilerin bildikleri ifadeleri gerçek durumlarda kullanabilmelerini ve iletişimi sürdürebilmelerini hedeflemesi gerekiyor. Konuşma pratiği, kişiye özgü geri bildirim ve iş hayatına yakın senaryolar, öğrenilen bilginin profesyonel beceriye dönüşmesine katkıda bulunuyor."

İŞVERENLER İNGİLİZCEYİ KURUMSAL KAPASİTE OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

ETS'nin Mart 2026'da yayımladığı TOEIC Küresel İngilizce Becerileri Raporu, 17 ülkeden 1.300'ü aşkın üst düzey insan kaynakları yöneticisinin değerlendirmelerini içeriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, İngilizce yeterliliğini kurumlarının başarısı açısından kritik görürken, yüzde 92'si bu becerinin 5 yıl öncesine göre daha önemli hale geldiğini belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 86'sı ise yeterli sayıda İngilizce bilen çalışanı bulunmayan şirketlerin rekabette dezavantaj yaşayabileceğini düşünüyor.

Uluslararası müşteri ilişkileri, teknoloji, finans, satış, danışmanlık ve sınır ötesi tedarik süreçlerinde İngilizce, ekipler arasındaki bilgi akışını ve işbirliğini destekleyen önemli bir unsur olarak konumlanıyor. İşverenlerin değerlendirmeleri, dil becerisinin kişisel gelişim alanından çıkarak operasyonel ihtiyaçlarla ilişkilendirildiğini gösteriyor. İK yöneticilerinin yüzde 83'ü, gerekli İngilizce düzeyine sahip olmayan adayları işe almanın verimlilik, çalışan bağlılığı veya elde tutma açısından maliyet yaratabileceğini düşünüyor.

DİL SEVİYESİ İŞE GİRİŞTEN SONRA DA ÖLÇÜLÜYOR

Aynı araştırmada şirketlerin yüzde 78'i, standartlaştırılmış İngilizce değerlendirmelerini işe alım süreçlerinde kullandığını bildiriyor. Oran, eğitim öncesi seviye belirlemede yüzde 71'e, çalışanların terfiye hazır olup olmadığını değerlendirmede yüzde 66'ya ulaşıyor.

Samuel Vegares, işverenlerin adaylardan kusursuz bir aksanla veya hatasız konuşmasını değil, görevin gerektirdiği iletişimi açıklıkla yürütebilmesini beklediğini söyledi. Vegares, "Teknik uzmanlığın İngilizceyle desteklenmesi, bilginin müşteri, yönetici ve ekip arkadaşları gibi farklı paydaşlara aktarılmasını kolaylaştırabiliyor. Bu da iletişim becerisini işe ilişkin somut görevler üzerinden değerlendirmeyi daha önemli hale getiriyor" diye konuştu.

SINIR ÖTESİ EKİPLER ORTAK İLETİŞİM İHTİYACINI ARTIRIYOR

Remote'un 2025 Küresel İşgücü Raporu, 10 ülkeden 3.650 üst düzey yöneticinin beklentilerini inceliyor. Katılımcıların yüzde 73'ü, 2026'da yeni işe alımlarının yarısından fazlasının uluslararası olmasını beklediğini belirtiyor. Cowboy English Kurucusu Samuel Vegares, "Farklı ülkelerde bulunan ekiplerin aynı projede çalışması, ortak dil kadar kültürlerarası iletişim, açıklık ve karşılıklı anlama becerilerini de öne çıkarıyor. İngilizce bu ortamda ayrı bir ders konusu olmaktan çok, görevlerin ilerlemesini sağlayan çalışma araçlarından biri" dedi.

EĞİTİM MODELİ GERÇEK İŞ İLETİŞİMİNE YAKLAŞIYOR

Gerçek öğretmenlerle birebir online İngilizce eğitimi sunan Cowboy English, konuşma pratiğini teknoloji destekli araçlarla bir araya getiren hibrit bir öğrenme modeli benimsiyor. Platformda 40 dakika süren canlı derslerde öğrencilerin dili aktif biçimde kullanması, anlık geri bildirim alması ve ihtiyaçlarına uygun iletişim senaryoları üzerinde çalışması hedefleniyor.

Canlı dersler, yapay zeka destekli İngilizce öğrenme araçları, 3.000'den fazla interaktif quiz, seviye tespit sınavı ve öğrenci gelişim raporlarıyla destekleniyor. Yeni öğrenciler ise iki farklı öğretmenle sunulan iki ücretsiz deneme dersi sayesinde kendilerine en uygun eğitim yaklaşımını değerlendirebiliyor.

Cowboy English, bu modelle mevcut dil bilgisini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilerin değişen iş dünyasında ve uluslararası iletişim ortamlarında kullanabilecekleri kalıcı iletişim becerileri kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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