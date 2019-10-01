Boğularak can veren mültecinin cesedinin yanında tatil yaptılar! İşte tarihe damga vurmuş 13 fotoğraf

1 Javier Bauluz Hayatını kaybetmiş bir göçmenin yanında, umursamaz bir şekilde tatiline devam eden çifti gösteren bu fotoğraf, Javier Bauluz'e Pulitzer ödülü kazandırdı.

2 Kevin Carter Kevin Carter isimli fotoğrafçının, Sudan'da çektiği bu fotoğraf, yıllarca konuşuldu. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı çocuk ve başında bekleyen bir akbabanın yer aldığı fotoğraf, Carter'e Pulitzer ödülünü kazandırdı. Fotoğraftaki küçük çocuk hayatta kalmayı başarırken, fotoğrafçı Carter birkaç ay sonra intihar etti.

3 Franck Fournier 1985 yılında Kolombiya'daki Navado del Ruiz yanardağının patlaması üzerine, Armero kenti yok oldu. Küçük Omayra Sanchez'in köyü de, patlamanın etkisiyle yerle bir olan köylerdendi. Talihsiz kız, 3 gün boyunca çamur içerisinde mahsur kaldı. Franck Fournier'in fotoğrafını çektiği küçük kız, ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

4 Steve McCurry Haziran 1984'te çekilen bu fotoğraf, Steve McCurry tarafından çekildi. Karede yer alan Afgan kızı Sharbat Gula, o tarihte 12 yaşındaydı ve Pakistan'daki bir Afgan mülteci kampında kalıyordu. Fotoğrafın ön plana çıkmasında, National Geographic etkili oldu.

5 Jeff Widener 1989 yılında, Jeff Widener tarafından çekilen bu fotoğrafta, Tiananmen meydanındaki ayaklanma sırasında, tanklara karşı ayakta duran genç bir Çinli yer alıyor. Gelen talimata rağmen sürücü, gencin üzerine tank sürmeyi reddetmişti.

6 Alberto Korda 1960 yılında, Alberto Korda tarafından çekilen bu kare, 20. yüzyılın en ünlü fotoğrafı ve grafik ikonu ilan edilmişti. Che Guevera, bu fotoğrafta, Havana'daki La Coubre patlamasında hayatını kaybeden kurbanların toprağa verilmesini izliyor.

7 Richard Drew 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında çekilmiş bu karenin sahibi Richard Drew... Fotoğrafta, bir vatandaşın İkiz Kuleler'den düşerken çekilmiş anı yer alıyor.

8 Luiz Vasconcelos 2009 yılında, Brezilya'da topraksız işçiler ve topraksız bırakılan köylüler, haklarını aramak için tüm dünyaya meydan okudular. Luiz Vasconcelos isimli fotoğrafçının yakaladığı bu karede, koca orduya tek başına kafa tutan bir annenin direnişini görüyoruz.

9 Malcom Browne 1963 yılında fotoğrafçı Malcom Browne, tüyler ürperten bir kare yakaladı. Fotoğrafta, Vietnamlı keşiş Thich Quang Duc, Budist karşıtı eylemleri protesto etmek için Saygon sokaklarında bedenini ateşe veriyordu.

10 Eddie Adams Komünist Halkın Devrimci Partisi'nin askeri kolu sayılan Viet Kong'un üyesi olan bir adamın, polis şefi tarafından sokak ortasında infaz edilişini anlatan bu kare, fotoğrafçı Eddie Adams'a Pulitzer'i getirdi. Korkunç kareyi fotoğraflayan Adams, gün geçtikçe ünlenen fotoğraf için, "Albay, tutsağı öldürdü, ben de fotoğraf makinemle albayı öldürdüm" ifadelerini kullandı.

11 Nick Ut 1972 yılında Nick Ut tarafından çekilen bu fotoğrafta, Amerikan ordusunun, Vietnam savaşı sırasında kullandığı napalm bombardımanından kaçan kız çocuğu Kim Puch'un dehşete kapılmış hali yer alıyor. Kim Phuc'un üzerindeki kıyafetler, napalm bombardımanının etkisiyle yok olmuştu. Vücudunda ağır yanıkların oluştuğu genç kız, 14 ay boyunca hastanede kaldı ve 17 kez deri nakli operasyonu geçirdi. Bugün Pham Thi Kim Phuc evli ve iki çocuk annesi bir kadın...

12 Victor Jorgensen İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Times Square'da çekilen bu fotoğrafın sahibi Victor Jorgensen... Amerikalı askerin, bir hemşireyi öptüğü fotoğraf, bazı analistlere göre cinsel saldırı anı içeriyor.