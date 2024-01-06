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Çanakkale'de Deve Güreşi Öncesi Kortej Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Deve Güreşi Öncesi Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yarın yapılacak deve güreşleri öncesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Çan Atatürk Şehir Meydanı'nda, Ege ve Marmara bölgelerinden getirdikleri 160 çift güreş devesiyle toplanan sahipleri, davul zurna eşliğinde ilçe merkezinde tur attı. Güreş develerine yoğun ilginin olduğu kortej yürüyüşüne Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Harun Arslan, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, deve güreşlerinin bir Yörük kültürü olduğunu belirterek, 'Çanakkale'den Aydın'a kadar yapılmakta olan bir kültürdür. Bizler de yerel yönetim olarak bu geleneğimizi, bu kültürümüzü sürdürüyoruz. Bundan sonra da inşallah hep birlikte sürdüreceğiz.' dedi.

Çanakkale\'de Deve Güreşi Öncesi Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
06.01.2024 - 15:54,
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde yarın yapılacak deve güreşleri öncesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Çan Atatürk Şehir Meydanı'nda, Ege ve Marmara bölgelerinden getirdikleri 160 çift güreş devesiyle toplanan sahipleri, davul zurna eşliğinde ilçe merkezinde tur attı.

Güreş develerine yoğun ilginin olduğu kortej yürüyüşüne Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Harun Arslan, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, deve güreşlerinin bir Yörük kültürü olduğunu belirterek, "Çanakkale'den Aydın'a kadar yapılmakta olan bir kültürdür. Bizler de yerel yönetim olarak bu geleneğimizi, bu kültürümüzü sürdürüyoruz. Bundan sonra da inşallah hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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