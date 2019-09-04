Cani anne, iki çocuğunu evde aç susuz bırakarak sevgilisiyle eğlenmeye gitti! Çocuklardan biri hayatını kaybetti
2 saat önce
Ukrayna'da yaşayan 23 yaşındaki Vladislava Trokhimchuk isimli kadın, 1 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızını evde aç susuz bırakarak sevgilisiyle eğlenmeye gitti. 1 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki abla ölmek üzereyken bulundu.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Vladislava Trokhimchuk, bir yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızını evde tek başlarına bırakarak erkek arkadaşıyla eğlenmeye gitti.
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Dokuz gün boyunca aç ve susuz kalan 1 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki abla ölmek üzereyken bulundu...
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Komşuları tarafından evde kir içinde bulunan çocukların kendi dışkılarını ve duvar kağıtlarını yemeye çalıştığı, evde yapılan incelemeler sonrası ortaya çıktı.
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Buzdolabında yemek vardı ancak iki küçük kardeş ulaşamadı...
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Çocukların kir içinde olan odası ise yürek dağlayan başka bir manzaraydı.
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Sağlık ekipleri eve geldiğinde 3 yaşındaki ablayı, tamamen bitkin bir halde ölmek üzereyken buldu. 1 yaşındaki erkek çocuğu için ise artık yapacak bir şey yoktu...
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Gözaltına alınan cani anne, mahkemede herhangi bir pişmanlık emaresi göstermedi.
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Mahkemede susma hakkını kullanarak konuşmayı reddeden vicdansız anne, suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alacak.
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Polis kaynakları annenin evlatlarını evde bırakıp erkek arkadaşı ile eğlenmeye gittiğini ve hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun tamamen iyileşip taburcu olduktan sonra, çocuk sahibi olmak isteyen bir aileye evlatlık verileceğini söyledi.
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Cani anne Vladislava Trokhimchuk ve erkek arkadaşı Anton Podchapko
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4.9.2019 18:27:06. #1.12#
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