İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Susuz'a Yapılan Hayvan Pazarının Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Susuz'a Yapılan Hayvan Pazarının Açılışı Yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'Kardeş Belediyecilik Projesi' kapsamında Kars'ın Susuz ilçesine yapılan canlı hayvan pazarı halaylar eşliğinde açıldı.

16.03.2024 15:51  Güncelleme: 16:23
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TACETTİN DURMUŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'Kardeş Belediyecilik Projesi' kapsamında Kars'ın Susuz ilçesine yapılan canlı hayvan pazarı halaylar eşliğinde açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'Kardeş Belediyecilik Projesi' kapsamında Kars'ın CHP'li Susuz İlçe Belediyesi tarafından yapılan canlı hayvan pazarının açılışı yapıldı. Açılışa, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Damal Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, eski CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp ve vatandaşlar katıldı.

"HAYVAN İTHALATINDA VE TARIMDA DA İRİLİ UFAKLI BEŞLİ ÇETELER VAR"

İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burası zor bir coğrafya, kışı ayrı bir zor yazı ayrı bir zor. En önemlisi de kaynakların çok kısıtlı, yaşamın çok zor olduğu bir yöredir. Hayvancılık bu bölge için en az eğitim kadar, en az ekmek kadar önemlidir. Zaten ekmeğimiz hayvancılıktan geliyor ve hayvancılık bu yöre insanının yaşamın önemli bir parçasıdır. Bizim için bu kutsal geçim kaynağımızdır. Bizi hayatın her alanına hazırlayan hayvancılık geçim kaynağımızdır. Burada hayvancılığı büyütmek için geliştirmek için inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince tüm çorbaları sarf ediyoruz. İstanbul'un çevre köylerine gübre desteği, yem desteği ve mazot desteği sağlamaya çalışıyoruz. Oradaki çiftçileri kalkındırmaya çalışıyoruz ki belediyenin işi de değil üstelik ama bu ülkede hayvancılıkla adeta belirli tüccarlara teslim edilmiştir. Hep 'beşli müteahhitlerden' bahsederiz ya. Sanki betondan, ranttan, imardan, barajlardan olduğu gibi birçok alanlardan, yollardan devlet ihalelerinden sadece beşli müteahhitleri yok. Bugün hayvan ithalatında ve tarımda da ayrı alanlarda da beşli çeteler olduğu gibi irili ufaklı çeteler de var. Maalesef bu ülke tarım ve hayvancılık ülkesi iken dışa bağımlı bir hale getirildi. Bundan 40 yıl önce bu ülkede bir kişiye 2 canlı hayvan düşerken, bugün 4 kişiye bir canlı hayvan düşüyor. Bu sürdürülebilir bir politika değildir. Bu bir çıkmazdır ve dışa bağımlılıktır. Buğdayda, canlı hayvanda dışa bağımlı hale getirilmişiz. Bunları kalkındırmamız ve yaşatmamız için her birimizin üzerine büyük görevler düşüyor. "

"BELEDİYE BAŞKANININ SAĞCISI SOLCUSU OLMAZ"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise şunları söyledi:

"Bugün burada çok güzel bir günü yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Susuz Belediye Başkanımız Oğuz Yantemur'u kutluyorum. Yerel yönetimler yani belediye başkanlığı statükocuysa, sadece çöp vergisini, su vergisini toplar, İller Bankası'ndan gelen para ile çöpü toplar, toplanmazsa çıkar gider. Böylece belediye başkanlığı yapmış olur ama belediye başkanı mücadeleci ise beldesini, ilini, ilçesini Oğuz Başkan gibi seviyorsa tuttuğunu koparır ve Susuz'a yeni hizmetler getirir. Belediyelerde 5 yıl çok kısa bir süredir. Şimdi bunların devamı olan projeler vardır. Her şeyi 5 yılda yapmak mümkün değildir. Bu nedenle bir belediye başkanı mücadeleci ise o ilin ve ilçenin daha fazla gelişmesi için o belediye başkanlığını devam ettirmek lazım. Belediye başkanlarının sağcısı solcusu olmaz. Bir siyasi partiden gelir mazbatayı aldıktan sonra rozetlerini çıkartır ve hizmete başlarlar. Sadece sağcı yada solcu kalmaz çünkü yok demeden herkesten kaynak alır ve ilini, ilçesini güzelleştirir. Sevgili başkanımız da bunu yaptı ve bu hizmetlerinde devamı için de kendisini tekrar bu seçimlerde de seçmemiz gerekiyor."

"İLÇELERİMİZİ SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur da şöyle konuştu:

"Susuz'da 2019 yılından bu yana bizlere çeşitli destekler veren, tohumları bize gönderen, çiftçimizin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e selam olsun. Bizleri iş makineleri ile destekledi, iki adet minibüs gönderdi bir kere bir adet kar küreme aracı gönderdi. Susuz'da bu hayvan pazarının yanı sıra yolların yapımında, çoban evlerinin yapımında bizlere destek veren, her aradığımızda yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ilçe halkım adına Susuz'dan, Kars'tan, Iğdır'dan ve Ardahan'dan selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu dönemlerde bizi destekleyen ve yanımızda duran, Susuz halkına, ekibime, belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Kars ve Ardahan ile birlikte tüm ilçelerimizi sosyal demokrat belediyecilikle yeniden taçlandıracağız."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Susuz\'a Yapılan Hayvan Pazarının Açılışı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Susuz'a Yapılan Hayvan Pazarının Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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