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Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda son maçta Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti.

Kopenhag U19, Galatasaray U19\'u 6-0 mağlup etti
12.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:25
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UEFA Gençlik Ligi A Grubu altıncı karşılaşmasında Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi.

FARK ATTILAR

Ev sahibi Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 34 ve 42. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

GALATASARAY ÜÇÜNCÜ OLDU

Maçın galibi Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı. Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (1)
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Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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