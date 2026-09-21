Ağrı\'da DENEYAP adayları yeteneklerini sergiledi, jüri değerlendirmesi başladı

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla Türkiye genelinde yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri seçme sürecinin son aşaması Ağrı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sabah oturumunda lise, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerinin katıldığı uygulama sınavında adaylar; problem çözme, tasarlama, üretme, takım çalışması ve yenilikçi düşünme becerilerini ortaya koydu. Üç aşamalı seçme sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için jüri değerlendirmesi başladı.

ÇELEBİ: GENÇLERİMİZİ TEKNOLOJİNİN ÖNCÜLERİ YAPMAK İSTİYORUZ

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ağrı’daki DENEYAP çalışmalarını yakından takip eden Çelebi, daha önce uygulama sınavlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelmişti.Çelebi, DENEYAP çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gençlerimizi her alanda olduğu gibi teknolojiyi üretme noktasında, onları teknolojinin öncüleri yapma noktasında desteklerimiz, çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Ağrı’da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde yürütülen eğitimlerin somut sonuçlarının da ortaya çıktığını belirten Çelebi, gençlerin proje geliştiren, üreten ve teknoloji alanında kendilerini geliştiren bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti.

AĞRILI GENÇLER UYGULAMA SINAVINDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Türkiye genelinde yürütülen DENEYAP seçme sürecine Ağrı’dan katılan öğrenciler, kendilerine verilen görevleri tamamlamak için uygulama sınavında ter döktü. Adayların teorik bilgilerinin yanı sıra fikir geliştirme, tasarım yapma, ortaya ürün çıkarma ve sorunlara yenilikçi çözümler üretme yetenekleri değerlendirildi.Ağrı Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökmen Aslankılıç, Türkiye genelindeki DENEYAP heyecanının Ağrı’da da yoğun şekilde yaşandığını belirterek öğrencilerin bilim ve teknolojiye gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Erdoğmuş da gençlerin önemli bir teknoloji yolculuğuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek, öğrencilerin üretmesini, düşünmesini ve kendilerini geliştirmesini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

DENEYAP’TA ŞİMDİ GÖZLER JÜRİ DEĞERLENDİRMESİNDE

DENEYAP Sorumlusu Cuma Toğrul, üç aşamalı seçme sürecinin uygulama sınavıyla önemli bir noktaya ulaştığını belirterek adayların sınav boyunca büyük bir heyecan ve özveri gösterdiğini söyledi. DENEYAP Sorumlusu Ayşenur Özcan ise öğrencilerin teknolojiye ilgisinin ve sınav boyunca ortaya koydukları gayretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek gençlerin teknoloji üretme ve proje geliştirme yolculuklarına katkı sunmanın önemine dikkat çekti. Ağrı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen uygulama sınavının ardından öğrenciler ve aileleri jüri değerlendirmesinden çıkacak sonuçlara odaklandı. Değerlendirmede başarılı olan öğrenciler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanarak teknoloji geliştirme yolculuklarını sürdürecek.

Haber: Servet Arslan