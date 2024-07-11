15 Temmuz 4. Vatan Koşusu'nda Şehitler Makamı'na koşuldu - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz 4. Vatan Koşusu'nda Şehitler Makamı'na koşuldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Valiliği, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen 15 Temmuz 4. Vatan Koşusu'na yüzlerce genç katıldı. Koşuda duygusal anlar yaşandı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve diğer yetkililer de koşuya katıldı. Koşuda dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi. Abdullah Tuğ birinci oldu ve şehitlerimizi anmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

11.07.2024 20:32
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15 Temmuz 4. Vatan Koşusu'nda Şehitler Makamı'na koşuldu

İSTANBUL - 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Valiliği, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ortaklığıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ortaokullu, liseli ve üniversiteli gençlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen koşuda duygusal anlar yaşandı.

Yapılan anma koşu yarışmasına Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda sporcu katıldı. Ayrıca, Vatan koşusu yarışmasında dereceye giren yarışmacılara Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu tarafından madalyaları verildi.

Vatan koşusu sonunda konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "15 Temmuz şehitlerimizi her sene rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlar bizim için her biri ayrı bir örnek, her biri ayrı bir gerçekten gençlerimiz için rol model. Unutulan soykırım tekrarlanır diye buyuruyor. O yüzden bizler de unutturmamak için 15 Temmuz şehitlerimizi hatıralarını yaşatmak için bu gibi benzer etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Pazar günü 14 Temmuz inşallah Dolmabahçe'den başlayacak bisiklet turu. Yine 15 Temmuz şehitler makamına buraya gelecek. Pazar günü de devam edecek. Pazartesi günü farklı programlar var. Bakanlık olarak düzenlediğimiz programlar var. Bütün 81 İlde aslında bu programları yaparak gençlerimize bunları unutturmamaya çalışıyoruz. Tekrar bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz" diye konuştu.

Koşu yarışmasında birinci olan Abdullah Tuğ, "15 Temmuz şehitlerimizi anma koşusunda bugün birinci oldum. Mutluyum böyle bir anlamalı yarışmada yarışmak, bayrağını temsil etmek ve şehitlerimizi anmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel 15 Temmuz 4. Vatan Koşusu'nda Şehitler Makamı'na koşuldu - Son Dakika


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