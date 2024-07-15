15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

15.07.2024 23:19
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15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

NİĞDE - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

İstanbul'dan gelerek Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret eden ve darbe girişiminden 1 yıl sonra doğan oğluna Ömer Halis ismini veren Tuncay Demir Halisdemir'in adını yaşatmak istediklerini söyledi.

Kocaeli'den Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek içni gelen Nedim Özkaraaslan ise Gaziantep'e giderken çocuklarını Halisdemir'in kabrine getirmek ve dua etmek istediğini söyledi.

Malatya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in ziyaret etmek için gelen Fulya Akmeşe ise duygusal anlar yaşadı. Akmeşe, "Ağlamam lazım ama bir Ömer giderse binlerce Ömer gelir. Duygusal olmak istemiyorum ama çok farklı bir duygu. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 15 Temmuz'da vatandaşımız tankı, tüfeği olmadan kıyafetiyle canını siper etti. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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