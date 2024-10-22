15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık" - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık"

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık" Şehit annesi kızına Gülen'in ölüm haberini gözyaşlarıyla verdi 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit;

22.10.2024 00:39
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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık"

Şehit annesi kızına Gülen'in ölüm haberini gözyaşlarıyla verdi

KAYSERİ - 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit; FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından; "Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Bir alçak gider, öbür alçak gelir. 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Fetullah Gülen'in ölüm haberini "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık" diyerek değerlendirdi. Baba Yiğit, "Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Tabi ki 15 Temmuz'u gerçekleştiren o hainlerin lideri, Siyonistlerin uşağı Fetullah Gülen'e öldü diyemiyorum. İnsan ölür, hayvan ölür fakat aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum. Gerçekten İslam'a hizmet etseydi bunları söylemezdik. İnanın insanlarımızı şehit eden o alçaklara da dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz, rabbim inşallah onlara da hidayet nasip eder de bu vatana ve millete faydalı insan olurlar diye dua ediyoruz. Rabbim hidayet nasip etmezse 'kahhar' sıfatına havale ediyoruz. Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Bu vatanın değil bir parçasını vallahi bir çakıl taşını vermeyiz, bunu iyi bilsinler. Rabbim vatanımızı muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Bir alçak gider, öbür alçak gelir. 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek. Çünkü kötülük hiçbir zaman yeryüzünde baki olmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah nurunu tamamlayacak" dedi.

Şehit kızına Fetullah Gülen'in ölüm haberini gözyaşları içerisinde veren Anne Huriye Yiğit ise; "Bir nebze içimize su serpildi. Çok şükür bu it geberdi. İnşallah darısı geriden gelen, buna 'hocam' diyerek peşinden koşup gidenlere. Biz onlara ne vaat ediyoruz biliyor musunuz; bizim çocuklarımız şehit oldu, inşallah onlara da toprağın altındaki cenneti vaat ediyoruz. Cehennem coşmuştur şimdi. Bizim çocuklarımız cennet köşelerinde otururken onların da cehennemde 'eyvah' dedikleri gün gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 15 Temmuz, Güvenlik, Genel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Genel 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: 'Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık' - Son Dakika

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