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15 Temmuz şehitleri İzmir'de dualarla anıldı

İZMİR - 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir'de tören düzenlendi. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleşen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra Vali Elban anı defterini imzaladı.

"Hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır"

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm milletimizin göstermiş olduğu cesaret ve fedakarlıklar ülkemizin bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancımızı pekiştirmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi ve demokrasisine yapılan saldırıya karşı direnen kahraman milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda bu hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır.

Kahramanlarımızın içindeki bu millet aşkı bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Milletimizin var olduğu günden bu yana kadar kurduğu devletlere yönelik birçok tehdit ve terör saldırısı olmuş; ancak milletimiz ve devletimiz hepsinden zaferle çıkmayı başarmıştır. Bunlara karşı olan mücadelemizi asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu topraklara sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm milletimizin önünde saygıyla eğiliyor; bu cennet vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize afiyet niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından İzmir Valisi Elban, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, Vali Elban şehit yakınları ile sohbet etti.