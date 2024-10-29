29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Genel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:30
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlandı

İZMİR - 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Açıklama yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değindi.

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı törenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Tören, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, tören aracıyla halkı ve törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Törene, İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lider olarak yaptığı mücadeleden bahseden Elban, "Son noktayı koymak için Anadolu coğrafyasına saldırdılar. Onların bilmedikleri bir şey vardı. Bu millet vatanını, milletini, ezanını canından üstün tutardı. Canını vermek için her türlü fedakarlıkta bulunacaklarını hesaba katmadılar. Bu millet inandığı güvendiği bir lider olursa onun etrafında birleşip kahramanlık destanı yazar. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Anadolu'da Kurtuluş Mücadelesi başladığında aradığı lideri buldu. Bu güzel vatanımız düşman işgalinden kurtulmuş oldu. Yok olmanın eşiğinden bir kez daha geri dönmüş oldu. Sadece askeri başarılarla sonuç elde etmenin mümkün olmadığını düşündüler. 1923 yılında cumhuriyet ilan edildi. Bizim de bilim dünyasında var olduğumuzu göstermek için her alanda artık dünya devletleri arasında biz de varız demek için cumhuriyeti ilan ettiler. Bu cumhuriyet sayesinde dünyanın sayılı devletleri arasına girdik. Bizim için cumhuriyet çok önemli. Kalkınmamızın, gelişmemizin, demokrasimizin temeli. Bizim ülkemizde cumhuriyet; vatan, bayrak, devlet gibi kutsal kabul ediyoruz. Cumhuriyet bizim özgürlüğümüzün sembolüdür. Cumhuriyet devletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya ilanıdır. Cumhuriyet bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Geçen yıl Türkiye Yüzyılı ilan edildi. Biz her dönem cumhuriyetimizi yüceltmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bu güzel cumhuriyetin kurulmasında başta Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" açıklamasında bulundu.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' temalı şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, geçit töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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