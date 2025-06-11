30 saat işkence gördü Türkiye aleyhinde konuşmadı, adı Sivas'ta yaşatılacak - Son Dakika
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30 saat işkence gördü Türkiye aleyhinde konuşmadı, adı Sivas'ta yaşatılacak

11.06.2025 15:42
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30 saat işkence gördü Türkiye aleyhinde konuşmadı, adı Sivas'ta yaşatılacak Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlaşan ismi, Kıbrıs'ta şehit düşen ilk hava pilotu olan Cengiz Topel'in adı Sivas'ta adı verilen, model uçak pisti caddede yaşatılacak Kıbrıs'ta şehit düşen ilk hava pilotu olan...

30 saat işkence gördü Türkiye aleyhinde konuşmadı, adı Sivas'ta yaşatılacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlaşan ismi, Kıbrıs'ta şehit düşen ilk hava pilotu olan Cengiz Topel'in adı Sivas'ta adı verilen, model uçak pisti caddede yaşatılacak

SİVAS - Kıbrıs'ta şehit düşen ilk hava pilotu olan Cengiz Topel'in adı Sivas Belediyesi tarafından şehirde yapımı devam eden İHA ve model uçak pisti ile bölgedeki caddeye verildi.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yönetiminde gerçekleştirilen Sivas Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 2. birleşiminde alınan kararla Kılavuz Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 50-94. Cadde'nin ismi değiştirilerek Cengiz Topel Caddesi ismi verildi. Aynı kararda bölgede yapımı devam eden model uçak ve insansız hava aracı pistine de yine Şehit Cengiz Topel'in adı verildi.

Oy birliği ile alınan karar sonrası bir konuşma yapan Başkan Uzun, Cengiz Topel'in kim olduğunu ve nasıl şehit düştüğünü anlattı.

"30 saat işkence gördü, konuşmadı"

Başkan Uzun konuşmasında, "1964 yılında Kıbrıs'ta Rumlar, Türklere karşı büyük bir soykırım yapmaktadır. Kıbrıslı Türkler ve mücahitler için çok önemli bir yer olan Erenköy'de artık büyük bir mücadele verilmektedir. O dönemki Rum komutan Erenköy'ü tamamıyla temizleyip buradaki mücahitleri denize dökmek için büyük bir gayret içerisine girer. Hatta dünya basınında da oraya davet eder. Denizden ve karadan Erenköy çevrilir. Erenköy'de müthiş bir mücadele verilmektedir. Rauf Denktaş'ın ifadesiyle Erenköy'deki mücadeleyi Çanakkale'de verilen mücadeleye benzetebiliriz. Kıbrıs için gerçekten hayati bir mücadeledir. Sona doğru artık mücahitlerin elinde yeteri kadar silah ve cephane kalmamıştır. Türkiye'ye bir telgraf çekilir ve destek istenilir. İlk başta iki tane uçağımız uyarı uçuşu gerçekleştirir. Ancak Rumlar buradaki saldırıları daha da şiddetlendirirler. Bunun üzerine Eskişehir'den Cengiz Topel'in komutasındaki birlik harekete geçer havadan saldırılara başlar. Cengiz Topel ilk olarak 8 bin fitten bir dalış gerçekleştirir ve bombardımanı yapan ve Rumlara mühimmat sağlayan gemilerden birini batırır. Daha sonra ikinci dalışını yapacağız zaman uçak yara alır ve Rum bölgesine düşer. Daha sonra Cengiz Topel esir alınır yaklaşık 30 saat işkenceye tabi tutulur. İstekleri Türkiye aleyhine konuşmasıdır. Tabi Cengiz Topel bunu yapmaz, işkence sonrasında hayatını kaybeder" dedi.

"Kahramanlığıyla sembol oldu"

Cengiz Topel'in şehit olmasının Türkiye'de büyük bir infiale neden olduğunu ifade eden Başkan Uzun "Kıbrıs'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale etmesiyle ilgili bir baskı oluşur. Bu baskılardan korkan Rum kesimi Cengiz Topel'in naaşını Türkiye'ye teslim eder. O dönemde birçok caddeye, birçok sokağa, birçok okula, hatta 1964 yılında doğan birçok çocuğa da Cengiz ismi verilir. Dolayısıyla Cengiz Topel bizim Cumhuriyet tarihimizde ilk hava harp şehidimizdir. Türkiye için vermiş olduğu mücadeleyle sembol bir isimdir. Geçenlerde bir olay yaşandı, Yüksekova Belediyesi bir caddeden Cengiz Topel'in ismini kaldırdı ve Sırrı Süreye Önder'in ismini verdi. Biz de Sivas Belediyesi ve Belediye Meclisi olarak hiç kimsenin ismini değiştirmedik, 50-94 Cadde'ye Cengiz Topel'in ismini verdik. Ne tesadüftür ki bu cadde aslında bizim şu an yapmakta olduğumuz İHA pistine çıkan cadde. Bu cadde ve bu İHA pisti de Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismini taşıyacaktır. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için bu topraklara can eken tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehit Cengiz Topel Caddemiz şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(AKD-GF-NSO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 30 saat işkence gördü Türkiye aleyhinde konuşmadı, adı Sivas'ta yaşatılacak - Son Dakika

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