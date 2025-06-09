9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları başladı

Kurtuluş Savaşı ruhunu İstiklal Yolu'nda yürüyerek yaşatacaklar

KASTAMONU - Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası'na sahip ilçesi olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 104. yıl dönümü düzenlenen tören ile başladı. Törenin ardından yüzlerce kişi İstiklal Yolu'nu aşmak için yürüdü.

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den gelen cephane ve ikmal malzemelerinin kağnılarla Ankara'ya ulaştırılmasının sağlandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 104. 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü ve Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, törenle kutlandı. Kurtuluş Savaşı'nda tüm ilçe halkının gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası alan ilçesi olan İnebolu'da düzenlenen törene Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, İnebolu Kaymakamı Ahmet Necdet Uçar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, askeri erkan, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ergün, "Bu topraklar cephaneler kağnılarda taşındı, geceler gündüze karıştı, omuzlarda vatan sevgisi taşındı. Bu topraklarda özellikle kadınlarımızın gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlık tarihimizin en onurlu sayfalarına altın harflerle yazıldı. Elif kadınlar, Şerife bacılar, Halime çavuşlar bu milletin yüz akı oldular. Gençlerimiz bu yolda umut oldu, gözlerini kırpmadan cepheye yürüyenler bu ülkenin yarınlarına istikamet çizdiler. Bugün İstiklal Yolu'nda atılan her adım sadece geçmişi anmak değil, bir vefa borcunu yerine getirmektedir. Bizler omzumuzda cephane taşımasak da omuzlarımızda aynı sorumluluğu taşıyoruz" dedi.

Kastamonu kadınlarının Milli Mücadele döneminde önemli bir kahramanlık sergilediğini belirten Milletvekili Ekmekci, "İnebolu'yu işgale yeltenen düşman savaş gemilerinin bombardımanına karşı imanları ile zırh örerek vatana sahip çıkan İnebolu'muzun Şeref ve Kahramanlık Günü'nü, ecdadımızla aynı iman ve vatanperverliğimiz ile kalbimizin en derininde yad ediyoruz. İlerlemiş yaşına rağmen yüreği vatan sevdasıyla alev alev yanan Hamamcı Kadı Salih Reis'i asla unutmayacağız. Bedeninden ağır o top mermilerini iman ile, dizlerinin üzerine çökmeden, gelecek nesillere vatanı emanet etmenin inancıyla taşıdı. Hamamcı Kadı Salih Reis şahsında İnebolulu kahramanlarımızı rahmet, minnet ve asla bitmeyecek vefa ile anıyorum. Kağnı kolları, bedenlerle örülmüş bir lojistik hattıydı. Dondurucu ayaz ve tipide, bebeğinin battaniyesini cephane üzerine örten, bu yolda şehit düşen Şehit Şerife Bacı şahsında kahraman Kastamonu kadınlarını selamlıyorum, şehitlerimize rahmet olsun. İnebolu ve tüm ilçeleri ile Kastamonu ve kadını erkeği, genci yaşlısı ile tüm Kastamonulular tıpkı İstiklal Savaşında olduğu gibi bugün ve yarın da İstikbal Savaşında daim devletimizin emrinde, canını hiçe sayan aynı ruha sahip. İnebolu, tarih boyu ticaret ve şehirleşmenin bölgedeki önde gelen yerleşimlerinden biri. Ülkemizdeki ilk kurulan ticaret odalarından birine ev sahipliği yapması bile ilçenin kadim değerini göstermeye yetiyor" diye konuştu.

Belediye Başkanı Uzuner ise İnebolu'nun tarihteki önemine değinerek, "9 Haziran herhangi bir gün değildir. 9 Haziran kurtuluş savaşı yıllarında, azgın ve saldırgan düşman saldırısı karşısında, İnebolu halkının, şanlı direnişinin ve düşmana meydan okuyuşunun yıldönümüdür. 9 Haziran, İnebolu'dan cephelere gönderilecek, silah ve malzemelerin düşmanlarca teslim alınmak istenmesine karşı İnebolu halkının kahramanlığının tescil edildiği gündür. Bugün 9 Haziran, hepimizin gurur duyduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılan tek ilçe olan İnebolu'muzun Şeref ve Kahramanlık günüdür. Bugün kahraman atalarımızın, ne kadar şanlı olduklarının, tarihin hafızasına kazındığı gündür. Bugün bir ilçe halkının, kadını erkeği, genci yaşlısıyla, vatana nasıl hizmet edildiğinin, herkese gösterildiği gündür. Bugün yüce Türk milletinin İnebolu özelinde şaha kalktığı, destanlar yazdığı ve destanlaştığı gündür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşı'nda silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu sahile getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Geleneksel Heyamola oyunu ise vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından ilçeden başlayan yürüyüşe katılan protokol ve vatandaşlar, mehter takımının marşları eşliğinde ilçede merkezinden geçiş yaptı. Yürüyüş Kurtuluş Savaşı'nda mühimmatların taşındığı İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu il merkezi kesiminde 4 gün boyunca devam edecek.