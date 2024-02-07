900 yıllık Germir Mahallesi turizme kazandırılmayı bekliyor

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9 asırlık mahalle turizme kazandırılmayı bekliyor

Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız:

"Dedelerinin toprağını görmeye gelen turistleri karşılaştıkları manzara şaşkına çeviriyor"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı 900 yıllık Germir Mahallesi, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan yapılarla turizme kazandırılmayı bekliyor.

Şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Germir Mahallesi, kesme taşlarla yapılmış eski evleri ve üç kilisesi ile ünlü film yapımcısı Elia Kazan'ın doğduğu mahalle olarak biliniyor. Germir'in 18. yüzyılda kurulduğu düşünülürken, araştırmalar sonucunda yerleşim yerinin 12-13. yüzyılda kurulduğu ortaya çıktı. Germir, eski tarihlerden 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar daha çok Hristiyanlardan oluşan, üç kültürün bir arada dostça yaşayışlarına tanıklık etmiş bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Araştırmalarda bölgede Ortodoks Rumlar, Apostolik ve Ortodoks Ermeniler ve Müslüman Türkler'in yaşadığı ortaya çıktı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ise bölgede sadece Türkler yaşamını sürdürüyor. Araştırmalara göre bölge Hristiyanların göçünden sonra bir dönem de muhacirlere ev sahipliği yaparken, diğer kültürlerin de çeşitli sebeplerden dolayı buradan ayrılmak zorunda kaldığı belirlendi. Günümüzde ise birçok tarihi mekanın defineciler yüzünden zarar gördüğü bölge adeta harabeye dönüştü.

Mahallede bulunan zenginliklerin turizme kazandırılması halinde yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, "Germir Mahallesi, Melikgazi ilçesine bağlı, şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta, üç medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir eski deyimle köyümüz ama şimdi mahalle. Bu üç medeniyetten şu anda kalan üç adet kilise harabe, atıl durumda. Definecilerin uğrak yeri olan bir nokta. Buraların turizme kazandırılması için birçok girişimde bulunduk ama bir sonuç elde edemedik. Buranın turizme kazandırılması için öncelikle üç medeniyet yaşamış dedik. Onların bırakmış olduğu çok güzel taş yapı evlerimiz, konaklarımız var. Daha önce birçok Ermeni, Rum ve Türk'e ev sahipliği yapmış bir yer ayağa kaldırılmalı. Eskiden Germir'den giden Ermenilerin torunları geliyor, dedelerinin, atalarının yerlerini görmek için. Fakat burada gördükleri manzara onları çok şaşkın duruma getiriyor. Yetkililere seslenecek olursak, burası 7 kilometre uzaklıkta ve burayı turizme kazandırırsak yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olacağına buranın yerlisi olarak ben canı gönülden inanıyorum. Burası eski yapı, gelecek kuşağa aktarılma adına turizme kazandırılırsa çok faydalı olur" dedi.