Ahmet Faruk Sarıkoç, Çevre Ödülü ile Onurlandırıldı

İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'a çevre ödülü

İSTANBUL - İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, İstanbul Kent Konseyi tarafından çevre ödülüne layık görüldü. Sarıkoç, daha önce 'İSKİ İstanbul'da boğaza ve Marmara Denizi'ne lağım suyu akıtıyor' haberlerini gündeme getirerek, İSKİ'ye milyonlarca lira ceza kesilmesini sağladı.

İstanbul Çevre Konseyi'nin kuruluşunun 25. Yılı sebebiyle, çevreye duyarlı faaliyet gösteren kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla "25. Yıl Çevre Ödülleri" töreni düzenledi. Törende İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç yapmış olduğu çevre haberlerinden dolayı ödüle layık görüldü. Sarıkoç, müsilaj başta olmak üzere yıllardır çevre kirliliği sorunlarına dikkat çeken haberler yapıyor. En son yaptığı Marmara Denizi'nde ve İstanbul boğazına lağım suyu akıtılıyor haberleri büyük ses getirmişti. Yapılan haberler sonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 3 milyon 343 bin 688 lira idari cezası uygulanmıştı.

"Yaptığımı haberler nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlardan tarafıma dava açılacağı söylendi"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Faruk Sarıkoç, "Müsilaj haberlerini yapmaya başlamıştım. İlk başta Kocaeli'de su altındaki müsilajı görüntüleyerek çevre sorununu gündeme getirmiştik. Yıllar içerisinde tabii ki bu müsilaj sorunu daha da büyüdü ve biz bunları daha etkili bir şekilde göstermek için drondan yardım aldık. Dronla çektiğimiz fotoğraf ve videolar çevre kirliliğine olan hassasiyetin daha fazla duyarlı olmasında katkı sağladı. Bugün de burada yapmış olduğum haberlerden dolayı ödül almaktan mutluluk duyuyorum. Son olarak İstanbul Boğazı'na lağım suyu akıyordu ve Marmara denizinde müsilaj başlıklı haberlerim medyada çok fazla ses getirmişti. Bu haberleri yaparken tabii ki sadece kamerayla bu kirliliği ve çevre felaketini yeterince anlatamamıştık. Ama dronla yükseldiğimiz zaman ortaya çıkan manzara gerçekten ürkütücüydü. Marmara ve İstanbul Boğazı'nın lağım suyu dolmuştu. Biz bu haberleri yaptıktan sonra ardından bir takım eleştirilere maruz kaldık. Hatta bazı kurum ve kuruluşlardan tarafımıza dava açılacağı söylendi. Ancak Çevre ve şehircilik bakanlığı bölgelerden numuneleri ele aldıktan sonra ilgili kurumlara milyonlarca liralık ceza kestiler. Böylelikle, biz doğru yolda olduğumuzu gösterdik ve yaptığımız haberlerle çevre konusunda gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.