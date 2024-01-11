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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, döner kesip gazetecilere ikram etti - Son Dakika
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, döner kesip gazetecilere ikram etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere ikram etti. Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'a gelerek Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluştu. Daha sonra esnafı ziyaret eden Kurum, bir dönerciye uğrayarak döner kesip gazetecilere ikram etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, döner kesip gazetecilere ikram etti
11.01.2024 - 20:14,
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, döner kesip gazetecilere ikram etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere ikram etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Kaynak: İHA
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