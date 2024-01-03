Akademisyen Özdemir, " Hatay, fay hatlarındaki durumdan etkilenecek bir konuma sahip"

HATAY - İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli İnşaat Mühendisi Sıtkı Alper Özdemir, fay hatlarındaki artçı depremlerle enerjinin açığa çıkmasıyla birlikte depremsellik durumuyla karşı karşıya kalındığını belirterek fay hatlarında oluşabilecek herhangi bir kırılmanın Hatay'ı etkileyeceğini söyledi.

Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor. Bu büyük faylardan olan Doğu Anadolu Fay Hattı, 6 Şubatta kırılarak büyük bir yıkım getirmişti. Asrın felaketinin yıl dönümüne 1 ay kadar kısa bir süre kala insanlar artçı depremler nedeniyle korkusunu yenebilmiş değil. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli akademisyen Sıtkı Alper Özdemir, Hatay ve bölgede yaşanabilecek olası büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fay hatlarındaki enerjinin açığa çıkmasıyla Türkiye depremsellik durumuyla karşı karşıya"

Türkiye coğrafi konumu itibariyle fay hatları üzerinde kurulu bir ülke olduğuna değinen İnşaat mühendisi Özdemir, yüzyıllar boyunca yurdun dört bir tarafında depremin etkisini sürekli olarak hissettirdiğini belirterek "Fay hatlarındaki enerjinin açığa çıkmasıyla Türkiye depremsellik durumuyla karşı karşıya kalıyor. AFAD'ın en son hazırladığı deprem risk haritasına göre Türkiye'nin deprem etkisinde olabileceğini ve riskin yükseldiği noktalardaki fay hatlarındaki stresin arttığı görülüyor. En son bunu 6 Şubat'taki depremlerde gördük. Bundan sonra fay hatlarındaki mevcut durumları görerek yapılaşmalara yön vermek üzere afet risklerini bertaraf etmemiz gerekiyor" dedi.

"Hatay şehri, bölgede yaşanabilecek olası depremlerin yaklaştığına dair sinyaller veriyor"

Hatay'da tekrar deprem olma ihtimali hakkında konuşan İnşaat Mühendisi Özdemir, Adana bölgesindeki fay hatlarında yükselen stres durumu olduğuna dikkat çekerek "Hatay, Kahramanmaraş'taki depremin olduğu fay hattı olan Doğu Anadolu Fay Hattı'nın güneyinde yer alır. Dolayısıyla Adana bölgesinde yaşanabilecek bir deprem Hatay'ı etkileyecek. Arabistan levhasında olacak deprem yine Hatay'ı etkileyecek. Ölü deniz fay hattında gerilmeye bağlı deprem olduğunda Hatay'ı yine etkileyecek. Hatay şehri, bölgede yaşanabilecek olası depremlerin yaklaştığına dair sinyaller veriyor. Hatay, fay hatlarındaki durumdan etkilenecek bir konuma sahip" ifadelerini kullandı.