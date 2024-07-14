Aksaray\'da Motosiklet Tutkunları Bir Araya Geldi

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Aksaray'da motosiklet festivali düzenlendi

AKSARAY - Aksaray'da valilik, belediye ve motosiklet derneği tarafından düzenlenen 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali yüzlerce motosiklet tutkununun katılımı ile gerçekleştirildi.

Festival çerçevesinde motosiklet kulüplerinin üyeleri Aksaray'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Aksaray valiliği ve belediyenin desteği ile Aksaray Motosiklet Sporları Derneği'nce 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali düzenlendi. Hasan Dağı mesire alanında düzenlenen festivale motosiklet kulüplerine üye olan yaklaşık 260 motosikletli katıldı. Hasan Dağından yola çıkan motosiklet tutkunları şehrin tarihi ve kültürel yerlerinden olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Güzelyurt İlçesi, Yüksek Kilise gibi yerleri gezdi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen festivalde motosiklet tutkunları gün boyu jandarmanın eskortluğunda gezilerini tamamladı. Türkiye'nin birçok ilinden Aksaray'a geziye gelen motosiklet tutkunlarına Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan tarafından bilgiler verildi.