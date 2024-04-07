Aksaray Otogarı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Aksaray Otogarı'nda bayram yoğunluğu

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Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, özellikle sınavlarını tamamlayan üniversite öğrencilerinin bayram tatiline günler öncesinden gittiği belirtiliyor.

07.04.2024 13:08
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Aksaray Otogarı'nda bayram yoğunluğu

AKSARAY - Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da 9 günlük bayram tatilinin telaşı devam ediyor. Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar AŞOT'a gelerek seyahatleri öncesi yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere otogara geldiği görüldü. Otobüs işletmecileri tarafından Aksaray'dan en çok Güneydoğu, Doğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerine seferlerin yoğun olduğu belirtildi. Özellikle sınavlarını tamamlayan üniversite öğrencilerinin bayram tatiline günler öncesinden gittiğini belirten otobüs işletmecileri, öğrencilerle başlayan yoğunluğun bayram arifesine kadar devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

İzmir'den Niğde'ye gitmek için Aksaray'da aktarma yapan Murat Akkoyun (39), "Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tekrarına kavuşmayı nasip eylesin. Nasip olursa 9 günlük bayram tatiline girdik. Bu bayram tatilini memleketimizde geçirmeyi niyet ederek yola çıktık. İzmir'den Niğde istikametine gidiyoruz" dedi.

Bayram nedeni ile yoğunluk yaşandığını belirten otobüs işletmecisi Cavit Çıtak ise "Yoğunluk genellikle dışardan İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerden merkezimize ama İç Anadolu'dan Aksaray'ımızdan da Güneydoğu, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerine daha çok yoğunluk var. Yolcularımız daha çok o tarafa gidiyor. Büyükşehirlerden merkezimize ek seferlerimizi yapıyoruz. Gücümüzün yettiği, araçlarımızın yettiği kadar ek seferlerimizi yapıyoruz. Bayramın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Allah'tan kazasız belasız sağlıklı sıhhatli nice bayramları temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aksaray Otogarı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

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