Aliyeva, Türk Ticaret Fuarı hakkında bilgiler verdi - Son Dakika
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Genel

Aliyeva, Türk Ticaret Fuarı hakkında bilgiler verdi

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Avukat Aygül Aliyeva ve beraberindeki heyet, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Türk Ticaret Fuarı hakkında bilgilendirme yaptı. Aliyeva, fuarın Türk devletleri arasındaki işbirliklerini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

30.07.2024 22:08
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Aliyeva, Türk Ticaret Fuarı hakkında bilgiler verdi

KARABÜK - Türk Devletleri Teşkilatı heyeti, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz ve yönetimini ziyaret ederek Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Türk Ticaret Fuarı ile ilgili bilgilendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Avukat Aygül Aliyeva ve beraberindeki heyet Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Heyeti Başkan Fatih Çapraz ve yönetimi karşıladı. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Avukat Aygün Aliyeva, önemli bir fuarın tanıtımını ve duyurusunu yapmak üzere Karabük'e geldiklerini belirterek "Karabük sanayi merkezlerinden biridir. O yüzden burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Türk Ticaret Fuarı'nın 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacağını aktaran Aliyeva, "Türk devletleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasında ticareti, yatırımları, teknolojileri ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçlayan bir platformdur. Türk devletlerinin ilk ticaret ve yatırım fuarıdır. İlkini Türkiye'de yapmayı düşündük. Bu fuar ve forumlar diğer Türk devletlerinde de yapılacaktır" diye konuştu.

Aliyeva, gerçekleştirilecek olan fuardaki amacın Türk devletleri arasındaki işbirliklerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

Başkan Çapraz, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Karabük, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Aliyeva, Türk Ticaret Fuarı hakkında bilgiler verdi - Son Dakika

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