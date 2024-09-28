Emsal Karar: Müteahhide 865 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Genel

Emsal Karar: Müteahhide 865 Yıl Hapis Cezası

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 96 kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle 17'si ağırlaştırılmış, toplam 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Beşir Ekinci, bu yargılamanın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, adalet arayışlarının 20 aydır sürdüğünü ifade etti. Karar, mağdur aileler tarafından sevinçle karşılandı.

28.09.2024 00:45
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Avukat Ekinci: "Bu yargılama emsal bir karar oldu"

ADANA - Depremde yıkılan ve 96 kişiye mezara olan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırılmasının enkazda yakınlarını kaybeden müşteki Avukatı Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın karar duruşması 12 . Ağır Ceza da yapıldı. Müteahhit Hasan Alpargün ise Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdur aileler, kararı sevinçle karşıladı.

Enkazda yakınlarını kaybeden müşteki Avukatı Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu kaydetti. Av. Ekinci, "Bugün nihayet güzel bir sonuç aldık. Bu emsal karar, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına aldı. Deprem şehitlerimizi geri getiremeyecek ama adalet mücadelemizden vazgeçmedik. Bundan sonraki mücadelemiz diğer mağdur aileler için olacak" dedi.

Müteahhit Hasan Alpargün ise Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emsal Karar: Müteahhide 865 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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