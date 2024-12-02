Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul Etiler'de yürüyüş yaparken hayatını kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok tanınmış isim katıldı.

02.12.2024 15:04  Güncelleme: 15:09
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Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Etiler'de yürüyüş yaparken yere yığılıp hayatını kaybeden Dr. İsmail Bozkurt, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da Etiler'deki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken yere yığılan Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti. 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından Bozkurt, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sanatçı Aşkın Nur Yengi, modacı Gülşah Saraçoğlu, ailesi, hastane çalışanları, meslektaşları katıldı. Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Kocaeli Hereke'deki aile kabristanlığına götürüldü.

"O benim her şeyimdi"

Doktor İsmail Bozkurt'un cenaze namazında gözyaşlarını tutamayan modacı Gülşah Saraçoğlu, "Hepimizin ailesinden biri gibiydi. Ben ağabeyimi kaybettim, canımı kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yakındık. 15-16 senedir arkadaşlığımız vardı. Çok uzun yıllara dayanıyor. O benim her şeyimdi. Çok derinden bir acı yaşıyorum herkes gibi. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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