Arabada mahsur kalan çocuk dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Arabada mahsur kalan çocuk dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bindiği otomobilde kapıları üzerine kilitleyen 2 yaşındaki Hüsnanur Emen, dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı. Vatandaşlar, aracın kilitli olduğunu fark ederek çocuğu kurtarmak için mücadele etti. Uzun uğraşlar sonucu otomobilin kapısını açan vatandaşlar, küçük çocuğu dışarı çıkartmayı başardı. Minik çocuk, yaklaşık bir saat sonra ailesine teslim edildi.

18.06.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabada mahsur kalan çocuk dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı

BİTLİS - BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bindiği otomobilde kapıları üzerine kilitleyen 2 yaşındaki Hüsnanur Emen, dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı.

İlçedeki evinin bahçesinde park halindeki otomobile oyun oynamak için binen 2 yaşındaki Hüsnanur Emen, otomobilin kapılarını kilitledi. Bir süre sonra sıkılan çocuk, çıkmak isterken kapıları açamayınca panikleyerek ağlamaya başladı. Küçük çocuğu fark eden vatandaşlar, aracın kilitli olduğunu anlayınca durumu kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştı. Vatandaşlar bir yandan küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu sakinleştirmek için mücadele etti.

Uzun uğraşlar sonucu otomobilin kapısını kendi imkanlarıyla açan vatandaşlar, küçük çocuğu dışarı çıkartmayı başardı.

Hüsnanur'un amcası Ünal Emen, mahalleye bayramlaşmak amacıyla hazırlık yaptıkları sırada anahtarı arabanın üzerinde unuttuklarını belirterek, "Yeğenim Hüsnanur bir anlık dalgınlığımızdan yararlanarak içeri girerek kapıyı kilitledi. Artık bir şey yapamaz hale geldik. Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı levye yardımıyla açarak çocuğu kurtardık" dedi.

Yaklaşık bir saat otomobilin içerisinde kilitli kalan minik çocuk ise kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Adilcevaz, Bitlis, Çocuk, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Arabada mahsur kalan çocuk dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 10:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: Arabada mahsur kalan çocuk dakikalar süren uğraşın sonunda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement