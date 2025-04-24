Arnavutköy Belediyesi Depremzedelere Destek İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi Depremzedelere Destek İçin Seferber Oldu

İstanbul'daki deprem sonrası Arnavutköy Belediyesi, 50 bin kişilik çorba ve 30 bin kişilik kahvaltı ikramı ile vatandaşa destek oldu. Kapalı alanlar güvenli mekanlara dönüştürülerek, vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

24.04.2025 23:10
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Depremin ardından Arnavutköy Belediyesi seferber oldu

Arnavutköy Belediyesi tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında

50 bin kişilik çorba, 30 bin kişilik kahvaltı ikramı yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Arnavutköy Belediyesi, hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçti. Evlerine giremeyen vatandaşlar için kapalı pazar alanları, kütüphaneler ve spor salonları güvenli alanlara dönüştürülürken; meydanlarda ve açık alanlarda da sıcak ikramlar sunularak vatandaşlar yalnız bırakılmadı. Çalışmalar kapsamında 50 bin kişilik çorba, 30 bin kişilik kahvaltı ikramı yapıldı.

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Arnavutköy Belediyesi, kriz anlarında devreye aldığı afet eylem planını başarıyla uygulamaya koydu. Özellikle evlerine dönemeyen ya da hasar endişesi taşıyan vatandaşlar için ilçedeki kapalı pazar alanları, kütüphaneler ve kapalı spor salonları kısa sürede barınma ve destek merkezlerine dönüştürüldü. Bu alanlarda yalnızca fiziki barınma değil; moral, destek ve sıcak bir ortam da sağlandı. Belediye ekipleri gece boyunca sıcak çorba, çay, kek ve su ikramında bulundu. Sabah saatlerinde ise çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı devam etti. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda da mobil ekipler aracılığıyla ikram dağıtımları gerçekleştirildi. Isıtıcı desteklerinin sağlandığı alanlarda çocuklu aileler ve yaşlılar için özel bölümler oluşturuldu. Belediye çalışmaları kapsamında 50 bin kişilik çorba, 30 bin kişilik kahvaltı ikramı yapıldı.

"Dayanışmayla Bu Süreci Atlatacağız"

Afet sonrası ilk dakikalardan itibaren süreci yakından takip eden Başkan Mustafa Candaroğlu, önce Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz yönetimine dair bilgi aldı, ardından sahaya inerek açık tutulan tesisleri ve ikram noktalarını ziyaret etti. Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Candaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Candaroğlu, "Biz Arnavutköy'de büyük bir aileyiz. Böyle zamanlarda yan yana olmak, birbirimize sahip çıkmak en büyük gücümüz. Tüm imkanlarımızla komşularımızın yanındayız. Bu süreci birlikte ve dayanışmayla aşacağız," dedi.

7/24 Açık İletişim: Çağrı Merkezi ve WhatsApp Hattı Hizmette

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri hızlıca değerlendirebilmek adına tüm iletişim kanallarını aktif hale getirdi. Zabıta, sosyal destek, sağlık ve temizlik ekipleri gün boyunca sahada aktif görev alırken, 444 4 597 numaralı çağrı merkezi ve 0530 919 50 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden gelen talepler anlık olarak değerlendirildi. Belediye yetkilileri, sahadaki desteğin yanı sıra dijital platformlardan da vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürdü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy Belediyesi Depremzedelere Destek İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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