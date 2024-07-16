Arnavutköy'de 15 Temmuz programı düzenlendi - Son Dakika
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Genel

Arnavutköy'de 15 Temmuz programı düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Arnavutköy'den Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine pedal çeviren 32 bisiklet sporcusu karşılandı. Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, şehitleri anarak, Gazze'den getirilen şehit toprağını Ömer Halisdemir'in kabrine götüren bisiklet sporcularına plaketler verildi.

16.07.2024 00:25
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Arnavutköy'de 15 Temmuz programı düzenlendi

Arnavutköy'de Niğde'ye pedal çevirdikten sonra dönen 32 bisiklet sporcusu karşılandı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi. Programda Arnavutköy'den Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine pedal çeviren 32 bisiklet sporcusu karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda vatandaşlar milli birlik duygusunu doyasıya yaşadı. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Arnavutköy'den Niğde'nin Bor İlçesi'nde bulunan Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine pedal çeviren 32 bisiklet sporcusu karşılandı. Gazze'den getirilen şehit toprağını Ömer Halisdemir'in kabrine götürerek anlamlı bir mesaj veren bisiklet sporcularına katıldıkları turun anlam ve önemini içeren plaketler hediye edildi.

"Özgür Gazze temalı düzenlediğimiz turumuzda Gazze'den gelen şehit topraklarımızı Ömer Halis Demir şehidimizin kabrine ulaştırdılar"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli gazilerimizi ve ailelerini sevgiyle anıyorum. Mevlam onlara uzun ömür versin inşallah. Kıymetli hemşehrilerimizle 2016'da olduğu gibi meydandayız. Her sene düzenlediğimiz Ömer Halis Demir bisiklet turumuz var, bu sene farklı bir misyonda yükleyerek Özgür Gazze temalı düzenlediğimiz turumuzda Gazze'den gelen şehit topraklarımızı Ömer Halis Demir Şehidimizin kabrine ulaştırdılar. Kahramanımızı makamında da anmış olduk. Mevlam bir daha bizlere 15 Temmuz göstermesin inşallah" ifadelerini kullandı.

"Şehidimize bunun sonunda şehadet olduğunu belirtmiş ve bir saniye düşünmeden biz vatan için yaşıyoruz demiş"

Bisiklet sporcusu Mahmut Turgut ise, "50 yaşındayım, Arnavutköy Belediyesi'ne bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Aziz vatanımız için bir saniye düşünmeden canını feda eden kahramanımız için oraya kadar pedal çevirmişiz çok değil. Vatan aşkı olduğu zaman gerisi teferruat oluyor. Emri veren komutanımla birebir konuşma imkanım oldu. Şehidimize bunun sonunda şehadet olduğunu belirtmiş ve bir saniye düşünmeden biz vatan için yaşıyoruz demiş" şeklinde konuştu. Vatandaşlar gece boyu Milli Birlik duygusunu coşkuyla yaşadı. İlçe protokolünün de yer aldığı programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de 15 Temmuz programı düzenlendi - Son Dakika

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