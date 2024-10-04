Arnavutköy'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Arnavutköy'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı

Arnavutköy\'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı

Arnavutköy'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı Arnavutköy'de Çevre Dostu Ulaşım Dönemi Başladı Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy'ün birçok noktasına ulaşım sağlayacak yerli, yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak Minibüslerin tanıtım programı yapıldı Arnavutköy...

04.10.2024 18:31  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı

Arnavutköy'de Çevre Dostu Ulaşım Dönemi Başladı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy'ün birçok noktasına ulaşım sağlayacak yerli, yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak Minibüslerin tanıtım programı yapıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy Mahallesinde yerli ve yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak otobüslerin tanıtım programı yapıldı. Çevre dostu proje, ilçede sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle hayata geçirildi. Düzenlenen tanıtım programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tanıtım programına katılan vatandaşlar, bu yeni projeyi büyük bir ilgiyle karşılarken, elektrikli ring servislerinin kısa sürede ilçede yaygınlaşması bekleniyor.

"3 Yıl İçinde Araç Sayısı 30'a Çıkacak"

Tanıtım programında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bugün ilçemize kazandırdığımız bu 6 araçla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde bu sayıyı 30'a çıkararak, Arnavutköy'ün her noktasına çevre dostu, ücretsiz ulaşım sağlamaktır. Çevremizi koruyarak, vatandaşlarımıza daha temiz bir ilçede yaşama imkanı sunmayı sürdüreceğiz. Yeni ring servisleri, Hadımköy'den Arnavutköy'e, Arnavutköy'den Bolluca'ya kadar geniş bir güzergahta hizmet verecek. Araçlar, kapalı pazar alanları ve belediye hizmet tesisleri gibi pek çok noktaya sıfır emisyonlu olarak çevre dostu ulaşım sunacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesine katkı sunma amacıyla başlatılan bu projede, çevreye duyarlı ulaşımın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Başkan Candaroğlu, "Çocuklarımıza daha yeşil ve temiz bir Arnavutköy bırakmak için bu projelere önem veriyoruz. İlçemizin geleceğini güvence altına alacak çevre dostu projelere imza atmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

Programın ardından Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve beraberindeki heyet, yeni elektrikli ring aracına binerek belediye binasına kadar bu çevre dostu araçla ulaştı.

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, Arnavutköy, Ulaşım, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Arnavutköy'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 19:07:00. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement