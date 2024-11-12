Atatürk 10 Kasım'da Hologramla Anıldı - Son Dakika
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Atatürk 10 Kasım'da Hologramla Anıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen özel bir anma töreniyle anıldı. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okunarak 3 dakikalık bir hologram gösterisi gerçekleştirildi. Havalimanındaki duygusal anların ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

12.11.2024 18:11
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Atatürk 10 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen'de özel bir hologram gösterisi ile anıldı

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda özel bir törenle anıldı. Duygusal anlara sahne olan törende Atatürk'ün kendi sesinden bir hologram gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.

Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Söylevi holografik olarak okutuldu

Saat 08.50'de Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk konuşması canlandırıldı. 3 dakikalık izleti, yolcular arasında adeta Atatürk o anda kendisini saygıyla ananlara canlı olarak hitap ediyormuş etkisi oluşturarak havalimanında duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti. Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Hüzün ve minnet duygularımızın iç içe geçtiği bu günde, milletçe daima kalbimizde yaşattığımız Atatürk'ü kendi sesi ve görüntüsüyle izlemek tüm misafirlerimizle birlikte hepimizi çok derinden etkiledi. Atatürk'ün manevi kızı, ülkemizin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanımızda, onun bizlere işaret ettiği hedeflere ulaşmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Atatürk 10 Kasım'da Hologramla Anıldı - Son Dakika

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