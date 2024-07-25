Avukattan otopark nöbeti: Alan başkanlığı arazisini otopark gösterince avukat ofisini otoparka taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Avukattan otopark nöbeti: Alan başkanlığı arazisini otopark gösterince avukat ofisini otoparka taşıdı

Nevşehir'de bir avukat, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından mülkiyeti kendisine ait olan tarlanın otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlasında otopark nöbeti tutmaya başladı. Avukat, duruşmalara da tarlasından girdiğini belirterek zararının karşılanması için gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

25.07.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukattan otopark nöbeti

Alan başkanlığı arazisini otopark gösterince avukat ofisini otoparka taşıdı

NEVŞEHİR - Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Zelve Ören yerine 'Karşılama Merkezi' yapım işi ihale edilerek çalışmalara başlandı. Ancak Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede en çok ziyaret edilen Zelve Ören yerine gelecek yerli ve yabancı turistlerin araçlarını park edecekleri alan belirlemek yerine, mülkiyeti vatandaşa ait olan tarlayı otoparka çevirdi.

Nevşehir'de bir Avukat mülkiyeti kendisine ait olan tarlanın otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlasında otopark nöbeti tutmaya başladı.

Nevşehir Barosuna kayıtlı Avukat Zekeriya Onur Özkan Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Zelve Ören yerinin hemen yanında bulunan tarlasının otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlaya girişi aracı ile kapattı.

Duruşmaları tarlasından takip etti

E Duruşmalara da tarlasından girdiğini söyleyen Avukat Zekeriya Onur Özkan İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Şu an Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yerindeyiz. Kapadokya Alan Başkanlığı buradaki inşaatın yapımı için bir firmaya ihale etmiştir. İnşaat yapılırken mülkiyeti tarafımıza ait olan bu tarlayı otopark olarak kullanmıştır. Bu alanı kullandıkları için oluşan zararın ödenmesi için gerek ilgili firmaya, gerek se Kapadokya Alan Başkanlığına müracaatlarımızı yaptık. Herkes suçu bir birine atmaktadır. Normal şartlarda adli tatil olmasına rağmen, bugün duruşmamız vardı. Bende tarlama daha fazla zarar verilmemesi için E Duruşmaya buradan girdim. Buradaki zararımın karşılanması için gerekli yerlere de başvurumuzu yaptık. Tarlamıza daha fazla zarar gelmemesi için tarlamızın girişini aracımız ile kapattık. Burada bağ çubukları ve ağaçlarımız vardı. Hepsini kırdılar, zararımızı da karşılamadılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Avukattan otopark nöbeti: Alan başkanlığı arazisini otopark gösterince avukat ofisini otoparka taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:24:35. #1.11#
SON DAKİKA: Avukattan otopark nöbeti: Alan başkanlığı arazisini otopark gösterince avukat ofisini otoparka taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement