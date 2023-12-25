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Bahçelievler'de "Gazze Dayanışma Çadırı" açıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de "Gazze Dayanışma Çadırı" açıldı

Bahçelievler Belediyesi, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek amaçlı 'Gazze Dayanışma Çadırı' açtı. Kurulan çadırda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Filistin halkına gönderilecek.

Bahçelievler\'de "Gazze Dayanışma Çadırı" açıldı
25.12.2023 - 20:02,
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Bahçelievler'de "Gazze Dayanışma Çadırı" açıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistin halkına destek amaçlı "Gazze Dayanışma Çadırı" açtı. Kurulan çadırda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Filistin halkına gönderilecek.

Bahçelievler Belediyesi, İsrail'in yaptığı katliam nedeniyle zor günler geçiren Filistinliler için "Gazze Dayanışma Çadırı" açtı. Yenibosna E-5 Yanyol yakınında kurulan çadırda birçok dernek ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye destek amaçlı kurdukları stantlar yer aldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna, Şirinevler Ulu Camii Müezzini Halim Dağlı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti üyeleri ve birçok vatandaş katıldı. Program bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şirinevler Ulu Camii Müezzini Halim Dağlı'nın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, İsrail'in yaptığı katliamda şehit olan Gazzeliler ve Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen 12 asker için dua edildi.

" Türkiye'nin tek vücut olduğunu neden göstermiyorsun?"

"Gazze Dayanışma Çadırı"nın açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi imza atıyor. Meclis'te birileri diyor ki 'Ben atmam' Niye atmıyorsun ya niye atmıyorsun? Atsan ne olur? Birilerinden mi korkuyorsun, bir yere bağlılığın mı var? Emir mi aldın? Yazıklar olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Orada Türkiye'nin bağımsızlığına orada Türkiye'nin tek vücut olduğunu neden göstermiyorsun?" ifadelerini kullandı.

"Hamas terör örgütü değildir"

Konuşmasında Filistin toprak bütünlüğünün korunmasında dikkat çeken Bahadır, "Gittikçe küçülen bir Filistin toprağı, gittikçe vahşi, yabani bir şekilde büyüyen İsrail toprakları. O hani güçlüyüz, demokrasi ülkesiyiz diyen ülkelerin gözü önünde açık hava hapishanesinde olsun, Mescid-i Aksa çevresinde olsun. Müslümanları katlettiler. Kudüs düşerse tüm Müslüman ülkeler sıkıntıya girer. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Hamas terör örgütü değildir. Orada kendi topraklarını savunan bir teşkilattır. Burada bir çadır açıyoruz. Vakıflarımız ve derneklerimiz var. Gelmek isteyen dernekler de Gazze yararına bir satış yapacaksa, biz yine yer veririz. Standımız yoksa masa veririz gerekirse. Katil İsrail'i buradan lanetliyoruz. Hitler vardı eskiden, şimdi Netanyahu var. Katil Netanyahu'yu lanetliyoruz" İfadelerini kullandı.

Program sonrası Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazze'ye destek amaçlı kurulan stantları tek tek gezdi ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Ayrıca programda, savaş sırasında gazetecilerin objektiflerine yansıyan fotoğraflar da sergilendi. Destek çadırı yaklaşık bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: İHA
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