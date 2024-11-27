Bahçelievler'de Genç Lig Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Genç Lig Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı

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Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Genç Lig Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın lansmanı Bahçelievler'de gerçekleştirildi. Açılışta Bilal Erdoğan ve önemli sporcular katıldı.

27.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:32
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Bahçelievler'de futbol turnuvasının lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Bahçelievler'de bulunan gençlerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla 'Genç Lig Liseler Arası Futbol Turnuvasının' lansmanı yapıldı.

TÜGVA tarafından Bahçelievler'de bulunan gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve dostluk ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Genç Lig Liseler Arası Futbol Turnuvasının' açılış lansmanı gerçekleşti. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, eski futbolculardan Mesut Özil, Moussa Saw, Hasan Kabze, İbrahim Yattara gibi önemli isimler katıldı.

Burada bir konuşması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Vakfımızın 81 ilde başlattığı futbol turnuvasının startını veriyoruz. Gençlik lig adıyla başlıyor. TÜGVA zaten Türkiye'nin dört bir yanında 500 üzerinde temsilciliğinde onlarca yurdunda gençlik merkezinde Deneyap atölyelerinde gençlerimize ortaokuldan yetişkinliğe çalışma hayatına varıncaya kadar hizmet ediyor. Gençlerin hayallerini gerçekleştirdiklerini gençlik vakfı TÜGVA'dır. Futbolda gençlerin çok büyük bir tutkusu. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Mesut Özil, Moussa Saw aramızda. Gençlerin yanında durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizin TÜGVA faaliyetlerine davet ediyorum" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise yaptığı konuşmada, "Burada sadece spor var. Siyaset yok. Gençlerimiz hangi hangi düşüncede olursa olsun. Siyaset değil spor yapacaklar. TÜGVA'ya ve katılan değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bahçelievler'in başlangıç olması da bize gurur verici" şeklinde konuştu.

Bahçelievler\'de Genç Lig Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler'de Genç Lig Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Genç Lig Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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