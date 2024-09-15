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Bahçelievler'de Mevlid Kandili Özel Programı düzenlendi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından Mevlid Kandili Özel Programı düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tasavvuf müziği dinletisi de yer aldı. Programa vatandaşların ilgisi ise yoğundu.

Bahçelievler Belediyesi, Hz. Muhammed Mustafa (SAV)'nın dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili için özel program düzenledi. Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program öncesi Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Siyavuşpaşa Köşkü'nde ziyarete açıldı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı. Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tasavvuf müziği dinletisi de yer aldı. Programda Dursun Ali Erzincanlı, şiir ve naatlarıyla sahne aldı.

"Biz Müslümanlar birlik olacağız"

Programda konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün Mevlid Kandili. Peygamber Efendimizin doğum günü. Dünyaya tecellisi. İşte bugün Bahçelievler Belediyesi olarak güzel bir program yapalım dedik. İlk önce kutsal eserleri ziyarete açtık. Hocalarımız kalp dünyanıza ziyafette bulundular. Ben Bahçelievler'deki tüm komşularımın mübarek kandilini kutluyorum. Allah nicelerini tekrar tekrar erdirsin. Birlikle, dirlikle, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Rabbim bizleri nice nice kandillere erdirsin. Tabi ki bugün sevinçliyiz. Peygamber Efendimizi anıyoruz. Dualar edeceğiz. Ama bizim gibi olamayanlar var. Müslüman, dua etmek, namaz kılmak istiyor. Ama yapamayanlar var. Filistin, Gazze, Batı Şeria. Dünyanın her yerinde Rabbim tüm müslümanların yardımcısı olsun. Özellikle bu katil siyonist Netenyahu'dan ve onun ekibinden kurtarsın. 42 bin şehidimiz var. Bunların yarısı da çocuk. Biz müslümanlar birlik olacağız. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Farklı ırktan olabiliriz. Farklı mezhepten olabiliriz. Farklı siyasi partilerden olabiliriz. Ülkemizin birliği bizim için önemli. Rabbim ülkemizin göklerinden ezanımızı, bayrağımızı, minarelerimizi indirmesin" dedi.