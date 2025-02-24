Bakan Bolat: 2024 Büyüme Oranı Açıklanacak - Son Dakika
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Bakan Bolat: 2024 Büyüme Oranı Açıklanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve 2024 büyüme oranının açıklanacağını duyurdu.

24.02.2025 23:19
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Bakan Bolat: "2024'ün büyüme oranı açıklanacak. Orada Türkiye ekonomisinin nasıl büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 17 çeyrektir Türkiye ekonomisi hiç küçülmedi. Pozitif olumlu büyümesini devam ettirmekte. Bir hafta sonra 2024'ün büyüme oranı açıklanacak. Orada Türkiye ekonomisinin nasıl büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ahi Esnaf Beratları Takdim Töreni'ne katıldı. Bakanlıkta gerçekleşen törende konuşan Bakan Bolat, esnafların Ticaret Bakanlığı altında bulunması ve bu nedenle onlara hizmet etme fırsatı bulduğu için gurur duyduğunu dile getirdi. Türkiye ekonomisine dair konuşan Bolat, büyümenin devam ettiğini ve gelecek hafta açıklanacak oranlarda da bunun yansımasının görüleceğini söyledi.

"Esnaflarımız, ahilerimiz toplumumuzun adeta omurgası niteliğindedir"

Esnafların toplumda önemli bir yerinin olduğunu beliren Bakan Bolat, "2025 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Bakanlığımızın görev alanında 184 meslek kolunda faaliyet gösteren 2 milyon 247 bini aşkın esnaf ve sanatkar bulunmakta. Bu esnaflarımız 2 bin 985 meslek odası çatısı altında faaliyet göstermektedirler. 13 federasyon, 82 birlik ve Konfederasyon, TESK bulunmakta. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren Ahi Evran-ı Veli önderliğinde büyük bir sosyal, ekonomik ve kültürel hareket olarak ortaya çıkan Ahilik, sadece bir çıkar gurubu olmayıp bir hayat felsefesi ve toplum düzenini şekillendiren bir kültür olarak bugünlere kadar ulaşmıştır. Ahi Evran'ın esnaflık anlayışı azami kar etmek, ve ölçüsüzce zenginleşmek değil; insanların ihtiyaçlarını karşılarken ölçülü ve helal kazanç elde etmektir. Ahi için çalışmak, insan onuruna yaraşır bir sorumluluğun tezahürüdür. Esnaflarımız, Ahilerimiz toplumumuzun adeta omurgası niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi olan ESBİS'i esnafların istifadesine sunuldu"

AK Parti olarak ilk günden beri esnaflar ve ahi geleneği için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyleyen Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak iki ciltten oluşan, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan Ahilik Ansiklopedisini ilim dünyamızın istifadesine sunduk. Bunun yanında bir rehber, meslek kılavuzu olarak Ahiname Dergimiz ve Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Ders Kitabını da basılı eser olarak hazırladık. Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Müzesi çok büyük ölçüde tamamlandı hizmete açıldı. Ahi Evran-ı Veli Vakfının kurulmasına dair kanun tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine gelmek üzere. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Esnaf ve Sanatkar Şüraları düzenledik, sektörel buluşmalar tertip ettik. Bunun yanında çok önemli bir bilgi sistemi Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi olan ESBİS'i esnafların istifadesine sunuldu. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu'nu çıkarttık" diye konuştu.

Kooperatifleri maddi olarak desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Bolat, 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon lira tutarında hibe desteği sağladıklarını belirtti.

"2024'ün büyüme oranı açıklanacak. Orada Türkiye ekonomisinin nasıl büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz"

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini hatırlatan Bakan Bolat, "Son 17 çeyrektir Türkiye ekonomisi hiç küçülmedi. Pozitif olumlu büyümesini devam ettirmekte. Bir hafta sonra 2024'ün büyüme oranı açıklanacak. Orada Türkiye ekonomisinin nasıl büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz. İstihdamda 33 milyona yaklaştık. İhracatta mallarda geçen yıl 262 milyar dolar, hizmetlerde 115 milyar dolarla kapamış ve ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmıştık. Esnaflarımızın da ihracata yönelmesini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Her gün fiyat yükseltmek için mücadele edenlerle sizler artık mücadele edeceksiniz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Değerli başkanlarım, değerli Bakanım yapmış olduğunuz hizmetler ülkemiz için gerçekten çok önemli. Bildiğiniz üzere dünyanın hiç bir yerinde olmayan iki felaket üst üste geçirdik. Birincisi pandemi arkasından hep birlikte yaşadığımız 6 Şubat depremi ve arkasındaki yapılan enflasyonla mücadele. Dışarıdan koordinasyonu yapılan, koordinatları belirlenmiş her gün fiyat yükseltmek için mücadele edenlerle sizler artık mücadele edeceksiniz. Ahilik işte bu. Ahilik devletine, milletine, ordusuna sahip çıkan Ahi kültürünü geleneksel olarak icra eden insanlarsınız. Sizinle ne kadar gurur duysam az" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Bolat: 2024 Büyüme Oranı Açıklanacak - Son Dakika

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