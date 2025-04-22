Bakan Göktaş'tan Çocuklar İçin Güçlü Mesaj - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Çocuklar İçin Güçlü Mesaj

Bakan Göktaş, çocukların güvenle büyümesi için toplum inşa etme hedefini vurguladı.

22.04.2025 21:02
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Bakan Göktaş: "Hedefimiz çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmektir"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklar yalnızca geleceğimiz değil, bugünün de ortaklarıdır. Bakanlık olarak vizyonumuz; her çocuğun kendini değerli hissettiği ve haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmektir. Çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Hedefimiz, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmektir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı'nın açılışına katıldı. 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, hedeflerinin, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmek olduğunu vurguladı.

"Eylem Planıyla çocuklar için pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz"

Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Değerli misafirler, 'Çocuklar geleceğimizdir' deriz. Ancak unutmamalıyız ki, onlar bugünün de ortaklarıdır. Her bir karara çocukların gözünden bakmak, ülkemizin geleceği için şarttır. Bu nedenle çocuk hakları komitelerini güçlendirmek hepimizin öncelikli görevidir. Bu çalıştayda görev alan çocuklar sadece kendi haklarını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun daha adil ve kapsayıcı bir yer haline gelmesi için sorumluluk üstleniyor. Bu anlamda, Bakanlık olarak vizyonumuz; her çocuğun kendini değerli hissettiği ve haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmektir. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, bu hedefi gerçekleştirme hususunda bize kapsayıcı bir yol haritası sunuyor. Eylem Planıyla; koruyucu ve önleyici hizmetler, çocuk hakları ve katılımı, bakım hizmetleri, dijital mecraların çocuklar üzerindeki etkileri gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Hiç şüphesiz çocukların gelişiminde en etkili yapı sağlıklı ve güçlü ailelerdir. Bu yüzden çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Hedefimiz, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmektir. Gerek ulusal gerekse uluslararası tüm platformlarda çocukların üstün yararını gözeten politikaların savunucusu olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Vicdani sorumluluğu taşıyan bir medeniyetin mirasçılarıyız"

Çalıştayın aynı zamanda bütün dünyadaki çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bizler, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanmadan çok önce, çocuk haklarına dair vicdani sorumluluğu taşıyan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde çocuğu koruyan, ona değer veren ve onun iyiliğini gözeten bir anlayışı yaşatan kültürden geliyoruz. Yarın kutlayacağımız ve dünyanın tüm çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bunun önemli göstergelerindendir. Fakat ne yazık ki, 18 aydır, binlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in zulüm ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocuklar, bırakın bayramı, en temel hakları olan yaşama, eğitim ve güven içinde büyüme hakkından mahrum bırakılıyor. Bugün sadece Gazze'de değil, dünyanın pek çok yerinde çocuklar yaşanan çatışma ve şiddetin en savunmasız ve en masum mağdurlarıdır. Bugünkü çalıştay, aynı zamanda, bütün dünyadaki çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısıdır. ve bu çağrı, burada ortak bir irade ortaya koyan siz kıymetli çocuklarımızın kararlılığıyla bütün dünyaya umut olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Biz her zaman çocuklarla dünyanın, daha adil olacağına inanıyoruz"

Bakan Göktaş konuşmasının devamında ise, "Biz her zaman çocuklarla bir dünyanın, daha adil, daha renkli ve daha güzel olacağına inanıyoruz. Bunun için destekleriyle yanımızda olan UNICEF'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştayımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Sevgili Gençler, sizin yaşlarınızda sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almış biriyim. Topluma faydalı olmanın, bir amaç uğruna çalışmanın ve birlikte üretmenin ne denli önemli olduğunu biliyorum. Bugün sahip olduğum bakış açısında, o yıllarda yaşadığım tecrübeler çok önemli yer alıyor. Sizlerin de aynı heyecanla, sorumluluk bilinciyle ve kararlılıkla yol alacağınıza inanıyorum. Siz ne kadar güçlü ve özgüvenli olursanız; biz de o kadar umut dolu, o kadar güçlü bir toplum oluruz. Bizler de sizlerin yol arkadaşları olarak her daim sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi söz sizde. Hayallerinizi paylaşın, fikirlerinizi paylaşın ve geleceğe birlikte adım atalım, geleceği birlikte inşa edelim. Sizlerle birlikte daha güzel yarınlarımız olsun" dedi.

Öte yandan Bakan Göktaş, programın sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Politika, Genel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Göktaş'tan Çocuklar İçin Güçlü Mesaj - Son Dakika

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