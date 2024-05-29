Bakan İbrahim Yumaklı: Türkiye 6 Sene Sonra Su Fakiri Olacak - Son Dakika
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Genel

Bakan İbrahim Yumaklı: Türkiye 6 Sene Sonra Su Fakiri Olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve hiçbir önlem alınmazsa 6 sene sonra su fakiri olan ülkeler kategorisine gireceğini belirtti.

29.05.2024 18:35
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Bakan İbrahim Yumaklı: "Hiçbir önlem almazsak 6 sene sonra su fakiri olan ülkeler kategorisine gireceğiz"

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su stresi altında bir ülkeyiz. Eğer hiçbir önlem almazsak ne olabilir ki deyip alışkanlıklarımızı değiştirmezsek çok değil sadece 6 sene sonra su fakiri olan ülkeler kategorisine gireceğiz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı 'Vizyoner Bir Bakışla Tarım ile Sanayi Arasındaki Entegrasyonu Artırarak; Tarımsal Sanayinin, Ekonomimize Daha Etkili ve Verimli Katkı Yapmasını Değerlendirmek' ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlendi. Toplantı İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşması ile başladı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Toplantıda İSO tarafından hazırlanmış olan "İSO İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu"nun da lansmanı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Değerli katılımcılar söylendi ama tekrar edelim tarım ve sanayi birbirinin ayrılmaz iki parçası gibi bir bütünün iki parçası. Yani adeta etle tırnak gibi. Bu nedenle iki sektörün entegrasyonu sizin hem tarımsal üretimde hem de sanayideki başarınızın aslında temellerini oluşturuyor. Bugün dünyaya bakacak olursak eğer bu entegrasyonu sağlamış ülkelerle sağlayamamış ülkelerin arasındaki farkı konuşuyoruz aslında. Elbette sanayi sektörünün katkılarıyla son 22 yılda ülkemiz tarımı nereye gelmiş? Birkaç veri ile anlatmak istiyorum. Bu süreçte sektörün rekabetini arttırmak adına uluslararası standartlara uygun 15 kanun ve bunun alt mevzuatı çıkarılmış durumda. Çiftçilerimizi üretime teşvik etmek için, bugünün değerleriyle verilen destek miktarı 1,6 trilyon. Tarım dışına çıkan arazi miktarı da yine bu süreçte önemli ölçüde azalmış durumda. 93 milyon dekarlık 442 büyük ovanın koruma altına alındığını söylemek istiyorum. Yine organik tarım ve iyi tarım uygulamaları da bu süreç içerisinde desteklendi. Tarım ve sanayi entegrasyonu güçlendirmek için kırsal kalkınma yatırımları da devam etti ve 93 bin projeye yaklaşık 95 milyar liralık bugünün rakamlarıyla kaynak ayrıldı. Önümüzdeki dönemde yatırımları cesaretlendirmek adına ekonomik yatırımlarda, proje limitini yüzde yüz arttırdık ve 7 milyondan 14 milyon liraya çıkardık. Tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanıdır. 81 ilimize yaygınlaştırdık. Üçüncü dönem çağrısındaki bütçe rakamı 785 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizim kayıtlarımıza göre 1313 metreküp su miktarına sahip"

Konuşmasında suyun önemine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz Akdeniz çanağındaki ülkeyiz. İlim değişikliğinden en çok etkilenen ve etkilenecek olan ülkelerin başında geliyoruz. ve en çok etkilenecek hayatımız için önemli materyal maddede su. Nüfus artışıyla birlikte yine her alanda üretim ihtiyacımız da artacak dolayısıyla bu gerçeği en çok idrak eden bir grubu temsil ediyorsunuz ki hakikaten ben teşekkür ediyorum İstanbul Sanayi Odası yönetimine. Bu kadar değerli bir çalışmayı Türkiye kamuoyunun gündemine sokacakları için. 2023 yılında ülkemizin mevcut su kaynaklarından 57 milyar metreküp kullanıldı. Bunun oransal olarak hangi sektörlerde kullanıldığını zaten konuşmacılar söyledi. Sanayide suya en fazla bağımlılığı olan sektörleri de söyledi hocam ama ben yine de söyleyeyim. Yüzde yirmi ikiyle gıda yüzde on sekizle tekstil sektörü. Su kaynaklarımızın önemini söylüyoruz. Bir daha tekrar edelim. Ülkeler su ile ilgili pozisyonlarını sahip oldukları potansiyelle ölçerler. Eğer kişi başına 1700 metreküpün üzerinde bir kullanılabilir su potansiyeline sahipseniz, siz su zengini bir ülkesiniz. 1700 metreküple, bin metreküp arasında iseniz su stresi içerisinde bir ülkesiniz. Bin metreküpün altına düştüğünüzde de su fakiri bir ülkesiniz. Kabaca böyle tanımlayalım. Türkiye 1313 metreküp bizim kayıtlarımıza göre su miktarına sahip. Bin üç yüz on üç metreküple yani binle bin yedi yüz arasında bine daha yakınız. Su stresi altında bir ülkeyiz. Eğer hiçbir önlem almazsak ne olabilir ki deyip alışkanlıklarımızı değiştirmezsek çok değil sadece altı sene sonra su fakiri olan ülkeler kategorisine gireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan İbrahim Yumaklı: Türkiye 6 Sene Sonra Su Fakiri Olacak - Son Dakika

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