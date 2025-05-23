Bakan Murat Kurum: "Depremin bu ülke için bir beka meselesi olduğunu düşünüyorsak hep birlikte mücadele etmek zorundayız"

Bakan Kurum'dan Sakarya'da Sapanca Gölü müjdesi ve kentsel dönüşüm vurgusu

"Sakarya'yı afetlere dirençli hale getirecek, Sapanca Gölü çevresine yakışır bir proje kazandıracağız"

SAKARYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı DOA Tanıtım Toplantısı'nda Sakarya'nın merakla beklediği kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sakarya merkezi ve ilçelerde kentsel dönüşüm uygulamaları hayata geçirerek daha güçlü ve dirençli bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, ayrıca şehre Sapanca Gölü kıyısında bölgenin güzelliğine yakışır bir doğa projesi kazandıracaklarını müjdeledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, pilot il olarak Sakarya'nın seçildiği Depozito İade Sistemi'nin tanıtım toplantısına katılmak üzere Sakarya'ya geldi. DOA Projesi'nin tanıtım toplantısı Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, DOA tanıtım programında Sakarya'nın beklediği Sapanca Gölü ve Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Sakarya'nın merkezi ve ilçelerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırarak depreme hazır bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, 99 ve 6 Şubat gibi acıların tekrarını yaşamamak için, "Sakarya daha güçlü ve dirençli hale gelmeli" vurgusu yaptı. Yerel yönetimler ile bakanlık iş birliğinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra 2000 yılı öncesi yapıların dönüşümüyle ilgili vatandaşlara da imkan tanıyacaklarını ifade eden Bakan Kurum, Sakarya'yı afetlere dirençli hale getireceklerini söyledi.

"Sapanca'nın güzelliğini de koruyacak ve güzelliğine güzellik katacak bir çevre ve doğa projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, "Bugün Sakarya ziyaretimiz çerçevesinde hem şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölümüzü hem de deprem riskine karşı Sakarya'mızı daha dirençli hale getirecek adımları da burada istişare ettik. Herkesin imrenerek baktığı ve doğa ile iç içe bütünleşen Sapanca Gölü'müzü güzelliğine yaraşır konuma getirecek bir projeyi yapmak durumundayız. Maalesef Sapanca Gölü etrafında tasvip etmediğimiz, plan hükümleri doğrultusunda yapılmamış birçok kaçak yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapılar hem Sapanca'mızın doğal güzelliğini bozuyor hem de bir taraftan vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylara hep birlikte şahitlik ettik. Bir taraftan böylesine güzel bir bölgeyi korumak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere miras olarak bırakmak zorundayız. Bu makamlarda oturuyorsak, bu görevleri yapıyorsak, bu bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz bize bunun için oy veriyor, bunun için destek oluyor. Buradaki vatandaşlarımızı, esnafımızı mağdur etmeden, ancak Sapanca'nın güzelliğini de koruyacak ve güzelliğine güzellik katacak bir çevre ve doğa projesini inşallah hayata geçireceğiz. Kenarında yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar ve bahçeleriyle; ekolojik yaşamın sürdürüldüğü, biyolojik çeşitliliğin korunduğu bir projeyi Sakarya'mıza kazandıracağız. Ben şimdiden Sapanca projemizin Sakarya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Sakarya'mızı afetlere dirençli hale getireceğiz"

Ayrıca depreme karşı dirençli bir şehir için atılacak adımları ve kentsel dönüşüm uygulamalarını anlatan Bakan Kurum, "Ülkemiz, deprem ülkesi. Bu acıları yaşamış, bu acılara şahitlik etmiş illerimizden biri de maalesef Sakarya'mız. 1999 depreminde burada kardeşlerimizi toprağa verdik; enkazların başında hep birlikte ağladık, üzüldük, mücadele ettik. O süreci Sakarya'da hep birlikte yaşadık. 23 Nisan'da, hemen yanı başımızda, dünyanın gözbebeği dediğimiz İstanbul'umuz 6.2 şiddetinde sallandı. Eğer biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak, depremin bu ülke için bir beka meselesi olduğunu düşünüyorsak burada hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Sakarya'mız da bu acıları yaşamış bir şehir olarak daha güçlü, daha dirençli hale gelmeli. Bugün bu konuyu da istişare ettik. Biliyoruz ki bu konuda büyük bir beklenti var. Kentsel dönüşümle ilgili olarak bu uygulamaları ilçe ilçe yaygınlaştıracağız. 2000 yılı öncesi yapılmış yapılar başta olmak üzere, vatandaşımız isterse kendi dönüşümünü gerçekleştirecek, özel sektöre üretim imkanı tanıyacağız. Bu alanlarda vatandaşımız bizden ne istiyorsa, biz vatandaşımızın yanında olacağız. Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu talimatı verdik. Hem Sapanca'da, Sapanca Gölü etrafında hem de depremle ilgili tüm ilçelerimizde, merkezimizde, Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde örnek projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın bizden beklediği imar planlarını hızlı bir şekilde Sakarya'mıza kazandıracağız. Bakanlığımız, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile birlikte bu dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla el ele, kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz. Bakanlığımız, annelerimizin, yavrularımızın huzurla ve güvenle geleceğe bakabilmeleri için tüm gücüyle çalışıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Bu kardeşiniz, bu evladınız; Sakarya'nın yanındadır. Projelerin başarıya ulaşması için hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah Sakarya'mızı afetlere dirençli hale getireceğiz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, "2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan 'Sıfır Atık' projesi ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıkların geri kazandırılması için, milletçe tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlıyoruz. Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Türkiye Çevre Ajansı tarafından başlatılan Depozito Yönetim Sistemi çerçevesinde Sakarya, pilot il olarak belirlendi, Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerimizde 26 farklı noktada toplam 30 iade makinesi aktif hale getirildi Büyükşehir Belediyesi olarak; yeşil, dirençli ve sosyal şehir vizyonumuz çerçevesinde Bakanımızın da desteğiyle, artık kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Şehrimizi dirençli hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sapanca Gölü'müzün her iki yakasında kollektör hattı inşa ediyoruz. İlçelerimize yeni millet bahçeleri, parklar ve yeşil yaşam alanları kazandırıyoruz. Başta GES olmak üzere yenilenebilir enerji kayaklarını şehrimize kazandırıyor, SEKAY'la katı atıkların dönüşüm ve bertarafını sağlıyoruz" diye konuştu.

Yoğun katılım

Bakan Kurum'un, pilot il olarak seçilen ve uygulamanın ilk hayata geçirildiği Sakarya'da ambalaj dönüşümüyle ilgili milat olacak projeyi kamuoyuna tanıttığı programa katılımda yoğun oldu. Programa; Bakan Murat Kurum'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Fatma Varank, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, bakanlık müdürleri, bürokratlar, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.