 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Uraloğlu: Düzce'ye 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Uraloğlu: Düzce'ye 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce'ye yapılan ulaştırma yatırımlarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Düzce'ye 44,5 milyar liralık yatırım yapıldığını ve birçok projenin tamamlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu: Düzce\'ye 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık
08.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:16
Abone Ol

Bakan Uraloğlu: " Düzce'ye 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık"

DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şimdiye kadar Düzce'ye yaklaşık 44,5 milyar liralık sadece ulaştırma yatırımı yapmışız. Bolu Dağı Tünelini de bu dönem bitirerek, trafiğe açtık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 79 kilometreden 176 kilometreye çıkardık. Birçok köprü, tünel ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, programın ardından Düzce Valiliğini ziyaret ederek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Düzce Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılışını yaptıklarını belirterek, "Düzce boyutundaki bir ilimizin böyle bir projeye dahil olması bizim için mutluluk verici. Ben bu anlamdaki katkıları için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Düzce'de önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Şimdiye kadar Düzce'ye yaklaşık 44,5 milyar liralık sadece ulaştırma yatırımı yapmışız. Bolu Dağı Tünelini de bu dönem bitirerek, trafiğe açtık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 79 kilometreden 176 kilometreye çıkardık. Birçok köprü, tünel ihtiyaçlarını karşıladık. Ana arterde bulunan Düzce'mizin öncelikle doğu batı istikametindeki bölünmüş yol ve otoyol ihtiyacını karşıladık. Bunu haricinde de Karadeniz'e inen Akçakoca yolunu bitirerek, trafiğe açtık. Ereğli yolu da bitirdiğimiz yollardan. Düzce Kuzey Çevre Yolunun birinci etabını bitirdik, trafiğe açtık. Gölyaka Köprüsü Kavşağı, Kervan Kavşağı, Çoban Kavşağı gibi birçok projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizin yöneticileriyle beraber genel koordinasyon yaptık. İlimize şimdiye kadar neler yaptık, ihtiyaçları nelerdir onları konuştuk. Bunları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Toros Dağları, Düzce, Bolu, Belediye, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu: Düzce'ye 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Düzce'ye 44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement